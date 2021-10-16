У Росії більш ніж 15 осіб померло після отруєння спиртом

У Росії отруїлися алкоголем

У російському місті Єкатеринбург 16 осіб померли в результаті отруєння спиртом із вмістом метанолу, пише ТАСС 16 жовтня.

"У Єкатеринбурзі 16 людей [загинули від отруєння метанолом]. Підприємець, який працював, його вже затримали", - сказав координатор проекту правлячої партії Єдина Росія Народний контроль по Свердловській області Дмитро Чукрєєв.

Він додав, що сурогатний спирт затриманий продавав у розлив на одному з ринків Єкатеринбурга.

Як повідомляв Главред, лікар-дієтолог, фахівець медицини антистаріння, засновниця Dr. Skytalinska Academy Оксана Скиталінська розповіла, які гриби є і як правильно це робити, щоб отримати максимум користі.

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Нагадаємо, у Чернівецькій області ціла родина потрапила до лікарні через отруєння грибами.

Постраждалі - з міста Новодністровськ Дністровського району. Напередодні вони збирали гриби, які приготували і з'їли. Після цього у людей погіршилося самопочуття. Їх госпіталізували з діагнозом"отруєння грибами".