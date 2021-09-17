Чергове отруєння у школі: на Сумщині страждають десятки дітей

Діти лікуються вдома / скріншот

У школі селища Попівка Сумської області масове отруєння. Діти та працівники навчального закладу поскаржилися на болі в животі. На даний момент проводиться розслідування інциденту, повідомляють в Держпродспоживслужбі.

Спалах захворювання на гостру кишкову інфекцію стався серед учнів та персоналу попівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів.

За допомогою до медиків звернулася 31 людина. З них 26 дітей і п'ятеро дорослих. Поки вони знаходяться на амбулаторному лікуванні з попереднім діагнозом "Гостра кишкова інфекція? COVID-19?".

Також відомо, що з п'ятниці, 17 вересня, школу перевели на дистанційне навчання.

Нагадаємо, раніше в одній зі шкіл Хмельницького напередодні зафіксували масове отруєння. У місцеву інфекційну лікарню госпіталізовано 10 дітей і 1 доросла людина. Ще 74 дитини лікуються амбулаторно.

Попередньо пацієнтам поставили діагноз-харчова токсикоінфекція, гастроентероколіт. Стан хворих середнього ступеня тяжкості.