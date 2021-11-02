У МЗС назвали кількість українців, які постраждали від отруєння в Єгипті

У Єгипті отруїлися 11 українців / pixabay

В Єгипет відпочинок українців завершився масовим отруєнням. Інцидент стався в готелі AMC Royal Hotel в Хургаді. Тепер у МЗС назвали точну кількість наших співгромадян, самопочуття яких різко погіршилося.

Як заявив речник МЗС Олег Ніколенко кореспонденту УНІАН, постраждали від отруєння в Хургаді 11 українців.

"За уточненою інформацією, одинадцять українських туристів отримали харчове отруєння в одному з готелів Єгипту. Консул підтримує з громадянами зв'язок", - сказав Ніколенко.

Також він розповів, що медична допомога відпочивальникам надавалася силами готельного лікаря.

"Стан українців зараз задовільний, госпіталізації вони не потребують. Після спалаху отруєння українські туристи були переселені в інший готель", - додав спікер.

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Посольство України вже зв'язалося з єгипетськими компетентними органами, щоб вони надали українцям якісні та безпечні туристичні послуги.

Що сталося в готелі Єгипту

За офіційною інформацією, було госпіталізовано 49 осіб. Але за словами українців, які перебувають там, черга до лікаря була безперервна, починаючи з 4 години ранку і закінчуючи 9-ю годинами вечора.

"Йшли діти, йшли дорослі, і всім було погано. Деяких хитало, деякі втрачали свідомість. Там реально кошмар відбувався. Вони боялися розголосу, через це не викликали швидку. Тільки найскладнішим", - розповідає постраждала.

​Як зазначили українські відпочивальники, туристична компанія назвала масове отруєння людей форс-мажором.

"Хоча я не знаю жодного договору, де масове отруєння є форс-мажором. Це недогляд готелю або турагента, який підселяє сюди людей", – додала жінка.

Українка з чоловіком 1 листопада знову намагалися достукатися в Join UP Україна. Як виявилося, туроператор зовсім "не в курсі", що відбувається. А на скарги туристів на отруєння порадив їм просто не їсти.

Нагадаємо, раніше в Єгипті трагічно померла українська туристка.