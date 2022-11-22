У Мережі публікують кадри вибухів і спалахи в небі – жителі окупованих Севастополя і Євпаторії чули серії вибухів на півночі і заході міст.
У захопленому Росією Криму прогриміли потужні вибухи. У Севастополі місцеві жителі почули вибухи на півночі міста. Жителі Євпаторії розповіли про звуки глухих підривів і декілька гучних вибухів на заході міста. Так звана "влада" Севастополя заявила про "атаки безпілотників" і роботу системи ППО окупантів.
Як повідомляє Суспільне Крим, вибухи чули люди, які живуть в окупованих Севастополі та Євпаторії.
Зокрема, севастопольці розповіли про ймовірну роботу російської ППО. Вони чули підриви на півночі міста.
В Євпаторії, зазначають журналісти, місцеві жителі чули глухі вибухи, а також пару гучних підривів у західній частині міста.
У Мережі публікуються відео вибухів і спалахів в небі.
Нібито "глава адміністрації" Севастополя Михайло Развозжаєв повідомив про роботу систем протиповітряної оборони. Як стверджує він, місто нібито "атакували безпілотники". Два з них, мовляв, "вдалося збити".
Пропагандист РИА Новости відзначали, що в Севастополі на час зупиняли рух морського пасажирського транспорту.
Пізніше його було відновлено.
Повернення Криму в Україну
Колишній командувач військами Сполучених Штатів в Європі, генерал у відставці Бен Ходжес раніше сказав про те, що армія України вже до січня 2023 року може взяти під контроль Маріуполь і Мелітополь. Згідно з його прогнозом, після цього ЗСУ розпочнуть військову операцію зі звільнення окупованого Криму.
Представник ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький зазначив, що країна-агресорка Росія посилює свої лінії "оборони" в окупованому Криму і готується до наступу українських військ на півострів. За його словами, для операції ЗСУ в Криму потрібні зброя і боєприпаси.
Заступник міністра оборони, генерал-майор запасу Володимир Гаврилов зробив прогноз про те, що ЗСУ можуть зайти до Криму до кінця грудня, а війна з РФ завершиться навесні 2023 року. Україна продовжить звільнення своїх територій.
Дивіться відео Главред - генерал Романенко розповів, як перетворити Крим на острів
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