У Кривому Розі зросла кількість загиблих: під завалами ще можуть перебувати люди

Вранці, 27 вересня, країна-агресорка Росія вдарила по управлінню поліції у Кривому Розі. Вже відомо про трьох загиблих, яких дістали з-під завалів. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак в Telegram.
За його словами, з-під завалів адмінбудівлі в Кривому Розі дістали ще два тіла - чоловіка та жінки. Таким чином кількість жертв вранішнього удару росіян по місту зросло до трьох.
Також відомо про шістьох постраждалих внаслідок обстрілу.
Крім того, у ДСНС уточнили, що в результаті удару пошкоджені 23 приватні будинки, 3 багатоповерхівки, будівля навчального закладу та 82 автомобілі.
"На місці все ще тривають аварійно-рятувальні роботи, під завалами, ймовірно, ще перебувають люди", - йдеться в повідомленні.
Удар РФ по Кривому Розі - що відомо
Нагадаємо, у п'ятницю, 27 вересня, у Кривому Розі під час повітряної тривоги прогримів вибух. Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак уточнив, що ворог поцілив по адмінбудівлях.
У ДСНС України уточнили, що внаслідок атаки частково зруйновано п'ятиповерхову будівлю Криворізького районного управління ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області.
Станом на 13:30 голова військової адміністрації міста Олександр Вілкул повідомляв про одну загиблу. Зазначалось, що для ліквідації наслідків задіяні всі оперативні та комунальні служби.
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