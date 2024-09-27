У Кривому Розі зросла кількість загиблих: під завалами ще можуть перебувати люди

Аварійно-рятувальні роботи тривають.

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Удар РФ по Кривому Розі / колаж: Главред, фото: ДСНС

Вранці, 27 вересня, країна-агресорка Росія вдарила по управлінню поліції у Кривому Розі. Вже відомо про трьох загиблих, яких дістали з-під завалів. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак в Telegram.

За його словами, з-під завалів адмінбудівлі в Кривому Розі дістали ще два тіла - чоловіка та жінки. Таким чином кількість жертв вранішнього удару росіян по місту зросло до трьох.

Також відомо про шістьох постраждалих внаслідок обстрілу.

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Крім того, у ДСНС уточнили, що в результаті удару пошкоджені 23 приватні будинки, 3 багатоповерхівки, будівля навчального закладу та 82 автомобілі.

"На місці все ще тривають аварійно-рятувальні роботи, під завалами, ймовірно, ще перебувають люди", - йдеться в повідомленні.

Удар РФ по Кривому Розі - що відомо

Нагадаємо, у п'ятницю, 27 вересня, у Кривому Розі під час повітряної тривоги прогримів вибух. Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак уточнив, що ворог поцілив по адмінбудівлях.

У ДСНС України уточнили, що внаслідок атаки частково зруйновано п'ятиповерхову будівлю Криворізького районного управління ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області.

Станом на 13:30 голова військової адміністрації міста Олександр Вілкул повідомляв про одну загиблу. Зазначалось, що для ліквідації наслідків задіяні всі оперативні та комунальні служби.

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