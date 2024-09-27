РФ вдарила ракетою по поліцейському управлінню в Кривому Розі: що відомо

Під завалами будівлі можуть перебувати люди.

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​Поліція та рятувальники працюють на місці "прильоту" ​ / Коллаж: Главред, фото: dnipr.gp.gov.ua

Російська окупаційна армія вранці 27 вересня вдарила ракетою по поліцейському управлінню в Кривому Розі. Наразі триває пошуково-рятувальна операція.

Як повідомляє пресслужба Нацполіції, близько 9:15 ворог завдав ракетного удару по районному управлінню поліції. Відомо, що внаслідок влучання є постраждалі. Під завалами можуть перебувати люди.

Унаслідок влучання постраждала адміністративна будівля, пошкоджено приватні будинки, розташовані поруч.

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Наразі поліція та рятувальники працюють на місці події. Правоохоронці документують і збирають докази чергового військового злочину росіян.

У ДСНС України уточнили, що внаслідок атаки частково зруйновано п'ятиповерхову будівлю Криворізького районного управління ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області.

Станом на 10:20 постраждали 3 людини. Під завалами ймовірно перебувають люди.

Тривають аварійно-рятувальні роботи.

Зі свого боку, начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул заявив про пряме влучання в будівлю поліцейського управління.

Кількість постраждалих він пообіцяв повідомити пізніше. За його словами, деякі перебувають на операційному столі.

Дивіться відео - Вілкул розповів про наслідки ракетного удару РФ по Кривому Рогу:

У Дніпровській обласній прокуратурі повідомили, що проводиться досудове розслідування щодо кримінального провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

На місці події працюють співробітники екстрених служб та правоохоронці, які фіксують черговий військовий злочин Росії.

Наслідки ракетного удару РФ по Кривому Рогу / dnipr.gp.gov.ua

Наслідки ракетного удару РФ по Кривому Рогу / dnipr.gp.gov.ua

Як повідомляв Главред, 27 вересня у Кривому Розі під час повітряної тривоги прогримів вибух. Повітряні сили ЗСУ після оголошення повітряної тривоги попереджали про загрозу балістики з Півдня.

За даними моніторингових каналів, окупанти запустили балістичну ракету "Іскандер-М".

Нагадаємо, російські окупаційні війська завдали удару по Ізмаїлу Одеської області, внаслідок атаки є жертви. За даними глави Одеської ОВА, внаслідок атаки РФ загинуло троє людей: дві жінки 1934 і 1955 років народження та 73-річний чоловік. Постраждали 11 осіб, серед яких одна дитина.

Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред

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