РФ вдарила ракетою по поліцейському управлінню в Кривому Розі: що відомо

Російська окупаційна армія вранці 27 вересня вдарила ракетою по поліцейському управлінню в Кривому Розі. Наразі триває пошуково-рятувальна операція.
Як повідомляє пресслужба Нацполіції, близько 9:15 ворог завдав ракетного удару по районному управлінню поліції. Відомо, що внаслідок влучання є постраждалі. Під завалами можуть перебувати люди.
Унаслідок влучання постраждала адміністративна будівля, пошкоджено приватні будинки, розташовані поруч.
Наразі поліція та рятувальники працюють на місці події. Правоохоронці документують і збирають докази чергового військового злочину росіян.
У ДСНС України уточнили, що внаслідок атаки частково зруйновано п'ятиповерхову будівлю Криворізького районного управління ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області.
Станом на 10:20 постраждали 3 людини. Під завалами ймовірно перебувають люди.
Тривають аварійно-рятувальні роботи.
Зі свого боку, начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул заявив про пряме влучання в будівлю поліцейського управління.
Кількість постраждалих він пообіцяв повідомити пізніше. За його словами, деякі перебувають на операційному столі.
Дивіться відео - Вілкул розповів про наслідки ракетного удару РФ по Кривому Рогу:
У Дніпровській обласній прокуратурі повідомили, що проводиться досудове розслідування щодо кримінального провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
На місці події працюють співробітники екстрених служб та правоохоронці, які фіксують черговий військовий злочин Росії.
Як повідомляв Главред, 27 вересня у Кривому Розі під час повітряної тривоги прогримів вибух. Повітряні сили ЗСУ після оголошення повітряної тривоги попереджали про загрозу балістики з Півдня.
За даними моніторингових каналів, окупанти запустили балістичну ракету "Іскандер-М".
Нагадаємо, російські окупаційні війська завдали удару по Ізмаїлу Одеської області, внаслідок атаки є жертви. За даними глави Одеської ОВА, внаслідок атаки РФ загинуло троє людей: дві жінки 1934 і 1955 років народження та 73-річний чоловік. Постраждали 11 осіб, серед яких одна дитина.
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