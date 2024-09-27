Є жертва, кількість поранених зросла: нові деталі удару РФ по Кривому Рогу

Крім будівлі поліції постраждали 23 приватні будинки, а також понад 80 авто, зазначив Олександр Вілкул.

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Наслідки удару РФ по Кривому Рогу / Колаж: Главред, Фото: ДСНС

Унаслідок російського удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області відомо щонайменше про одну загиблу, розповів голова військової адміністрації міста Олександр Вілкул.

"На жаль, під завалами знайшли загиблу людину. Жінка. Під завалами можуть ще перебувати три людини. Пошуково-рятувальна операція триває. Сподіваємося на краще...", - написав він у своєму Telegram.

Очільник військової адміністрації Кривого Рогу зазначив, що всім шістьом пораненим унаслідок ворожого ракетного удару по місту надається вся необхідна допомога.

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/ ДСНС

"Троє поранених - чоловіки 1978, 1979 і 1986 р.н. - були оперативно доставлені до лікарень міста (черепно-мозкові травми, різані рани, переломи). Наразі всі троє у стані середньої тяжкості, лікарі роблять усе необхідне", - уточнив він.

/ ДСНС

Вілкул також додав, що ще троє постраждалих чоловіків отримали допомогу на місці, лікуватимуться амбулаторно під наглядом медиків.

/ ДСНС

Встановлено, що крім будівлі поліції постраждали 23 приватні будинки, 3 дев'ятиповерхівки, навчальний заклад, понад 80 авто. Для ліквідації наслідків задіяні всі оперативні та комунальні служби, резюмував голова військової адміністрації Кривого Рогу.

ОТРК Іскандер Сімейство російських оперативно-тактичних ракетних комплексів. Розроблено науково-виробничою корпорацією Конструкторське бюро машинобудування в місті Коломні Московської області, передає Вікіпедія. Основне призначення ракетних комплексів Іскандер - це знищення систем ППО і про противника, а також найважливіших об'єктів, що прикриваються ними, на дальностях до 500 км. На думку The National Interest, ОТРК Іскандер є найнебезпечнішою зброєю ЗС РФ, оскільки має дуже низький бар'єр неядерного застосування, а велика дальність ракет та їхні можливості подолання ППО може одразу ж призвести до величезних збитків у разі нанесення ударів по аеродромах, логістичних центрах тощо. Експерти порівнюють масоване застосування ОТРК Іскандер за масштабом збитку з наслідком бомбардувань авіації НАТО.

/ ДСНС

Вибухи у Кривому Розі 27 вересня - останні новини за темою

Нагадаємо, російські окупанти завдали удару по п'ятиповерховій адміністративній будівлі поліцейського управління в Кривому Розі. Раніше було відомо про чотирьох постраждалих, пошуки ще чотирьох тривали під завалами будівлі. Сама будівля була зруйнована, також було пошкоджено приватні будинки, розташовані поруч.

Водночас начальник облполіції Олександр Ганжа повідомив, що під завалами можуть перебувати четверо співробітників поліції.

Як повідомляв Главред, 27 вересня у Кривому Розі під час повітряної тривоги прогримів вибух. Повітряні сили ЗСУ після оголошення повітряної тривоги попереджали про загрозу балістики з Півдня.

За даними моніторингових каналів, окупанти запустили балістичну ракету "Іскандер-М".

/ Инфографика: Главред

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