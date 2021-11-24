У Кривому Розі в лісосмузі знайшли останки жінки

Тіло знайшли на дорозі / 061.ua

У Кривому Розі в кущах знайшли людський череп. Залишки людини побачив підліток, який різав деревину.

Факт знахідки підтвердили в пресслужбі Криворізького районного управління поліції, передає ТСН.

"Череп направили на експертизу для встановлення давності та обставин смерті", — прокоментувала речник поліції Оксана Лесонен.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що череп був знайдений в Довгинцівському районі Кривого Рогу на вулиці домобудівників.

Поруч з останками знайшли фрагменти одягу - зелену футболку, схожу на військову з липучками для шевронів.

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Відзначається, що на фрагментах одягу є сліди бурого кольору, ймовірно, крові.

Кому належать останки, з'ясовуватимуть правоохоронці.

Раніше ми повідомляли, що у Вінницькій області 25-річний хлопець живцем спалив власного родича. При цьому його жертва була інвалідом.

Вбивця спланував свою справу. Він дочекався поки родич засне, облив його бензином і підпалив. 56-річний загиблий, який пересувався за допомогою милиць, помер на місці.

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