У Кривому Розі батьки подарували школі пістолет

Школярі повинні вміти стріляти-впевнені батьки / flickr.com

У Кривому Розі батьки купили для школи пістолет Макарова. Мета такого кроку - навчити чад стріляти.

Як повідомляється на сторінці Покровського ліцею Криворізької міськради в Facebook, таким чином батьківська громада висловила підтримку ліцею.

"Підтримка батьківської громади нашого ліцею триває. З метою якісного проведення занять з предмету "Захист України" та практичного відточення юнаками та дівчатами майстерності зі стрільби, з урахуванням побажань ліцеїстів, чергове придбання пневматичної зброї, а саме пістолета "Макаров", - сказано в повідомленні.

Також зазначається, що пістолет пневматичний газобалонний.

Нагадаємо, в Одесі у вівторок, 30 листопада, сталася трагедія. Там у туалеті одного з ліцеїв знайшли повішеним 15-річного школяра.

Також пізно ввечері, 29 листопада, в Полтавському СІЗО померла 20-річна дівчина Вероніка Моторіна, що отримала 15 років за вбивство інструктора в тирі.