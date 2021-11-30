У туалеті одеського ліцею знайшли повішеним 15-річного хлопця

Що сталося насправді - з'ясовують фахівці.
В Одесі у вівторок, 30 листопада, сталася трагедія. Там у туалеті одного з ліцеїв знайшли повішеним 15-річного школяра.
Як повідомили в Нацполіції Одеської області, тіло учня вранці знайшла вихователька.
За попередніми даними, він скоїв суїцид.
У поліції відкрили провадження за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України з відміткою "самогубство". Причини трагедії встановлюють фахівці.
Тим часом, директор Департаменту освіти і науки Одеської міськради Олена Буйневич в Facebook написала, що трагедія сталася в ліцеї "Олімпієць".
"Ведеться слідство. Тому причини, за якими це сталося, назвати зараз неможливо. Ми працюємо разом з поліцією. З однокласниками також поруч психологи департаменту, тому що діти зазнали серйозного стресу", - написала Буйневич.
Нагадаємо, пізно ввечері, 29 листопада, в Полтавському СІЗО померла 20-річна дівчина Вероніка Моторіна, що отримала 15 років за вбивство інструктора в тирі.
Що відомо про це вбивство
- 28 вересня Жовтневий райсуд Полтави призначив дівчині 15 років в'язниці. Після оголошення вироку Вероніка Моторіна заплакала. Дівчина попрощалася зі своїми трьома сестрами, які прийшли на суд підтримати її.
- По дорозі в СІЗО дівчина зробила спробу самогубства-дістала лезо від бритви і порізала руки. Тоді його вчасно доставили в лікарню.
- На суді Вероніка Моторіна пояснила, що хлопець довів її до депресії, після чого вона пішла в тир, щоб убити себе — а вийшло, що вбила інструктора. Зрештою, суд їй не повірив і відправив на 15 років у в'язницю.