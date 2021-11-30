У туалеті одеського ліцею знайшли повішеним 15-річного хлопця

Копи схиляються до версії про самогубство / Фото з відкритих джерел

В Одесі у вівторок, 30 листопада, сталася трагедія. Там у туалеті одного з ліцеїв знайшли повішеним 15-річного школяра.

Як повідомили в Нацполіції Одеської області, тіло учня вранці знайшла вихователька.

За попередніми даними, він скоїв суїцид.

У поліції відкрили провадження за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України з відміткою "самогубство". Причини трагедії встановлюють фахівці.

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Тим часом, директор Департаменту освіти і науки Одеської міськради Олена Буйневич в Facebook написала, що трагедія сталася в ліцеї "Олімпієць".

"Ведеться слідство. Тому причини, за якими це сталося, назвати зараз неможливо. Ми працюємо разом з поліцією. З однокласниками також поруч психологи департаменту, тому що діти зазнали серйозного стресу", - написала Буйневич.

Нагадаємо, пізно ввечері, 29 листопада, в Полтавському СІЗО померла 20-річна дівчина Вероніка Моторіна, що отримала 15 років за вбивство інструктора в тирі.

Що відомо про це вбивство