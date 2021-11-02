У Кривому Розі чоловік вистрілив собі в голову і вижив

Чоловік був п'яний та вистрілив собі в район скроні. Потерпілого госпіталізували. Він був у свідомості й навіть просив закурити. Його стан середньої тяжкості.
У Кривому Розі 43-річний чоловік, який працював охоронцем у приватній фірмі, спробував вчинити самогубство. Він вистрілив собі в голову, але залишився живий, його госпіталізували.
Інцидент стався 1 листопада в квартирі на території Металургійного району. Чоловік 1978 року народження був п'яний та вистрілив зі стартового пістолета, переробленого під травматичну зброю. Постріл припав в район скроні, але чоловік промахнувся, передає Telegram-канал Свои.
Закривавленого чоловіка виявила мати з подругою. До цього він подзвонив і сказав, що збирається вкоротити собі віку.
Жінка викликала швидку. Постраждалого забрали до лікарні. Він був у свідомості й навіть просив закурити.
Криворіжець незаконно зберігав перероблену зброю. Правоохоронці виявили та вилучили пістолет STALKER М906 калібру 9 мм та гумові кулі, передає ТСН.
У поліції уточнили, що чоловік отримав тілесні ушкодження і був госпіталізований в міську лікарню № 2 з діагнозом: вогнепальне поранення скроневої ділянки справа. Стан чоловіка середньої тяжкості. Всі обставини з'ясовуються.
Як повідомляв Главред, в навчальному центрі Десна в Чернігівській області сталося самогубство - військовий строкової служби застрелився, коли перебував на посаді.