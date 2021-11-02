У Кривому Розі чоловік вистрілив собі в голову і вижив

Чоловік хотів вчинити самогубство і вистрілив собі в голову / скріншот

У Кривому Розі 43-річний чоловік, який працював охоронцем у приватній фірмі, спробував вчинити самогубство. Він вистрілив собі в голову, але залишився живий, його госпіталізували.

Інцидент стався 1 листопада в квартирі на території Металургійного району. Чоловік 1978 року народження був п'яний та вистрілив зі стартового пістолета, переробленого під травматичну зброю. Постріл припав в район скроні, але чоловік промахнувся, передає Telegram-канал Свои.

Закривавленого чоловіка виявила мати з подругою. До цього він подзвонив і сказав, що збирається вкоротити собі віку.

Жінка викликала швидку. Постраждалого забрали до лікарні. Він був у свідомості й навіть просив закурити.

Криворіжець незаконно зберігав перероблену зброю. Правоохоронці виявили та вилучили пістолет STALKER М906 калібру 9 мм та гумові кулі, передає ТСН.

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У поліції уточнили, що чоловік отримав тілесні ушкодження і був госпіталізований в міську лікарню № 2 з діагнозом: вогнепальне поранення скроневої ділянки справа. Стан чоловіка середньої тяжкості. Всі обставини з'ясовуються.

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