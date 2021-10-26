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86-річний пенсіонер повісився, після того як виявив дружину мертвою: деталі трагедії в Кривому Розі

26 жовтня 2021, 15:35

Спочатку співробітники поліції виявили тіло жінки без ознак життя.

Національна поліція
У поліції повідомили подробиці / УНІАН

У Кривому Розі літній чоловік наклав на себе руки після смерті своєї дружини. Він повісився у своїй квартирі.

Як розповіли в прес-службі Криворізького районного управління поліції в коментарі "ТСН", трагічний інцидент стався 25 жовтня.

86-річний пенсіонер вчинив самогубство у власній квартирі. Він повісився на опалювальній трубі, коли виявив, що його дружина померла.

читайте такожСкандальна блогерка з Києва пригрозила самогубством через проблеми з Instagram"Співробітники поліції, які прибули на місце, виявили тіло жінки без ознак життя і без явних ознак насильницької смерті, а поруч на батареї тіло повішеного чоловіка. Тіла пенсіонерів направили на СМЕ", - розповіла прес-секретар Криворізької поліції Оксана Лесонен.

Раніше ми повідомляли, що в навчальному центрі Десна в Чернігівській області сталося самогубство - військовий строкової служби застрелився, коли перебував на посаді. Інцидент стався близько 4 години ночі. Військовому було 23 роки, а до дембеля йому залишався місяць.

Також головред писав, що в Кривому Розі Дніпропетровської області, де подружжя-пенсіонери викинулися з четвертого поверху квартири з різницею в кілька хвилин. Загиблі пенсіонери залишили прощальну записку, в якій просили нікого не звинувачувати в їх смерті.

Автор: Сергій Кущ
viber
пенсіонери самогубство
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