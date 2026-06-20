Путін готує "помсту" за атаки по Криму: названо сценарій масованого удару по Україні

Військовий експерт пояснив, якою може бути відповідь Кремля на удари по Криму та чому Путін навряд чи піде на найнебезпечніші сценарії.

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Названо сценарій масованого удару по Україні / Колаж: Главред, фото: скріншоти, УНІАН

Про що сказав Роман Світан:

Путіну доведеться здійснити "акт помсти" за удари по логістиці

Кремль навряд чи наважиться руйнувати основні українські мости

Удари по шляхах до Криму мають на меті витіснення окупантів

Удари ЗСУ по логістичних маршрутах, які забезпечують російське угруповання в окупованому Криму, створюють для Кремля серйозні проблеми. На цьому тлі постає питання, чи може Москва вдатися до масштабної відповіді та спробувати атакувати критично важливі об'єкти на території України. Про це повідомив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан в інтерв'ю Главреду.

На думку експерта, російське керівництво традиційно керується не стільки військовою доцільністю, скільки прагненням продемонструвати реакцію на дії противника.

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"Це правильне формулювання питання. У росіян немає бойової роботи. Вони – "возмездуни". А Путін — головний російський "возмездун". Росіяни намагаються зберегти обличчя, а не вести війну. Про своє "обличчя" в Росії турбуються більше, ніж про свої дії. Тому, безумовно, Путіну доведеться здійснити якийсь "акт помсти"", — сказав Світан.

Окрему увагу експерт приділив сценарію можливих ударів по великих інфраструктурних спорудах. Він переконаний, що Москва навряд чи наважиться на кроки, які можуть спровокувати аналогічні дії у відповідь та призвести до масштабних наслідків для самої Росії.

За словами Світана, Україна має можливості завдавати ударів по вразливих об'єктах на території РФ, зокрема по транспортних артеріях та гідротехнічних спорудах. Він зазначив, що такі дії могли б спричинити серйозні економічні та гуманітарні наслідки для Росії, однак Київ не ставить перед собою подібних цілей.

Серед факторів стримування експерт називає ризик масштабної гуманітарної кризи. Він вважає, що саме усвідомлення можливих наслідків не дозволяє Кремлю переходити певні межі.

"Але — не дай Боже, Путін піде таким шляхом і спробує спричинити в Україні гуманітарну катастрофу, — питання розвалу Росії буде вирішене в одну мить. Путін це чудово знає, а тому навіть не думає про руйнування наших основних мостів. Так, російські війська руйнують невеликі мости вздовж лінії фронту, але це, так би мовити, допускається під час ведення бойових дій. І ми робимо те саме", — наголосив він.

Водночас експерт звернув увагу на різницю між атаками на військову логістику та діями, спрямованими на створення проблем цивільному населенню. За його словами, нинішні удари по шляхах сполучення з Кримом мають чітку військову мету — послаблення окупаційного угруповання на півострові.

"Зверніть увагу, зараз ми почали руйнувати мости до Криму на нашій – українській – території. А Керченський міст — це взагалі незаконна споруда, що веде з російської території до нашого Криму. Цього мосту там не повинно бути апріорі. І в цьому є логіка. Підкреслюю, перед нами стоїть не завдання створити гуманітарну катастрофу в Криму, а військово витіснити окупантів з півострова", — зазначив Світан.

Говорячи про найбільш імовірну відповідь Кремля, експерт не очікує нестандартних рішень. На його думку, Москва продовжить використовувати вже звичний інструмент тиску на Україну.

"Тож у Путіна залишається єдиний "механізм відплати", і ним він користується вже п’ятий рік — чергова ракетна атака: 50–70 ракет і 500–700 дронів, тобто приблизне співвідношення 1:10. Ось тим, чим Путін може "помститися", розповідаючи потім, що він десь на щось відповів", — підсумував Світан.

Звідки і якими типами ракет РФ завдає ударів по Україні / Інфографіка: Главред

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, раніше директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик заявив, що удари по українських культурних пам'ятках є частиною війни, спрямованої на знищення національної ідентичності України. Він підкреслив, що атаки по Києво-Печерській лаврі мають символічне значення у контексті гібридного конфлікту. Така політика викликає занепокоєння щодо подальших цілей агресора.

Зазначимо, керівник програм безпеки Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук окреслив тактику ворога. За його словами, підготовка до чергового ракетного удару супроводжується активністю стратегічної авіації та інформаційним тиском для деморалізації українського суспільства. Це свідчить про системність дій окупаційних сил.

Як раніше повідомляв Главред, аналітики зазначають, що можливий масований обстріл Києва є відповіддю на події в Москві, при цьому серед потенційних мішеней опинився великий столичний торгово-розважальний центр. Експерти закликають населення бути готовим до можливих атак у найближчі дні.

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Про персону: Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

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