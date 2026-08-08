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Джулія Робертс повторила культовий образ із фільму "Красуня" на весіллі племінниці

Олена Кюпелі
8 серпня 2026, 16:56оновлено 9 серпня, 10:31
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Голлівудська актриса прийшла привітати свою родичку з весіллям.
Джулія Робертс з'явилася на весіллі зрадиці
Джулія Робертс з'явилася на весіллі зрадниці / Колаж Главред, фото Instagram/juliaroberts

Коротко:

  • Як виглядає Джулія Робертс
  • Що вона одягла

Популярна американська актриса Джулія Робертс з'явилася на весіллі своєї племінниці Емми Робертс у вбранні, яке одразу нагадало шанувальникам її легендарну роль у фільмі "Pretty Woman".

Як пише Page Six, для урочистості зірка обрала темно-синю сукню в білий горошок від бренду Self-Portrait. Наряд із багатоярусними рюшами та V-подібним вирізом доповнили прикраси з символічним значенням - кулон у формі серця та підвіска-підкова, а також сережки, каблучки, білі сандалі та сонцезахисні окуляри.

відео дня
Джулія Робертс повторила культовий образ із фільму
Джулія Робертс повторила легендарний образ. Фото Instagram/

juliaroberts

Подивитися, як виглядає Робертс, можна тут

Образ доповнила зачіска у стилі французького вузла - саме таку зачіску носила героїня Робертс Вів’єн у культовій романтичній комедії 1990 року.

Весілля відбулося в мальовничому Сан-Веллі (штат Айдахо) і зібрало безліч зіркових гостей. Серед них була й Крістен Стюарт, яка обрала більш невимушений образ із міні-спідницею та бейсболкою.

Джулія Робертс привітала свою племінницю
Джулія Робертс привітала племінницю / Фото Instagram/juliaroberts

Наречена, у свою чергу, змінила кілька нарядів: для церемонії вона обрала вінтажну сукню з шовкового шифону від Monique Lhuillier, а для вечірки - ефектну чорну сукню без бретелей.

Атмосфера свята вийшла легкою та неформальною, а поява Джулії в "горошку" стала одним із найбільш обговорюваних модних моментів події.

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Про особу: Джулія Робертс

Джулія Робертс - американська кіно- та телеактриса, продюсерка. Лауреатка премій "Оскар" (2001), "Золотий глобус" (1990, 1991, 2001), BAFTA (2001) та Премія Гільдії кіноакторів США (2001). Одна з найбільш високооплачуваних актрис. Найвідоміші роботи: "Сталеві магнолії", "Красуня", "Весілля мого найкращого друга", "Ноттінг-Гілл", "Втеча нареченої", "Ерін Брокович", "Їж, молись, кохай". Загалом на її рахунку понад 60 кіно- та телепроектів.

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