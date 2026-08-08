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ЗСУ масовано вдарили по Росії, є прильоти: в Генштабі розкрили наслідки атаки

Юрій Берендій
8 серпня 2026, 11:48
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Після масованого удару на підприємствах спалахнули пожежі, а збитки Росії ще уточнюють.

ЗСУ масовано вдарили по Росії, є прильоти: в Генштабі розкрили наслідки атаки
Масований удар по Росії - пожежі спалахнули на двох НПЗ / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Ключові факти:

  • Сили оборони уразили Ільський та Сизранський НПЗ
  • Також атаковано пост спостереження на буровій "Сиваш"

У ніч на 8 серпня 2026 року Сили оборони України завдали ударів одразу по кількох важливих об’єктах російської військово-економічної інфраструктури. Внаслідок атаки відомо про влучання в Ільський та Сизранський нафтопереробні заводи, а також пост технічного спостереження російських військ на самопідіймальній буровій установці "Сиваш" в акваторії Чорного моря. Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

відео дня

"У ніч на 8 серпня 2026 року в рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України уразили низку важливих об'єктів противника", - повідомили військові.

Зокрема, в Генштабі розкрили деталі ураження Ільського НПЗ у Краснодарському краї РФ. За інформацією Генштабу, на території підприємства зафіксували влучання, після чого виникла пожежа. Завод має шість технологічних установок із сумарною потужністю переробки близько 6,6 млн тонн нафти на рік.

Підприємство займається прийманням, зберіганням та переробкою вуглеводневої сировини, а також виробництвом і відвантаженням нафтопродуктів. Генеральний штаб окремо наголосив, що продукція Ільського НПЗ використовується, зокрема, для забезпечення потреб російських військ.

Іншою ціллю став Сизранський НПЗ у Самарській області.

"Зафіксовано влучання в об'єкт із подальшою пожежею на території підприємства", - повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Завод є частиною нафтового комплексу "Роснефти", а його проєктна потужність становить близько 8,5 млн тонн нафти на рік.

Підприємство виробляє понад 20 видів нафтопродуктів, серед яких моторні палива та дорожній бітум. За оцінкою Генштабу, Сизранський завод є одним із ключових об'єктів нафтопереробної галузі Самарської області та також забезпечує паливом потреби російських збройних сил.

Окремо українські військові повідомили про ураження об'єкта в Чорному морі. Йдеться про пост технічного спостереження російських сил на самопідіймальній буровій установці "Сиваш".

За інформацією військових, російська сторона використовує СПБУ "Сиваш" для розміщення технічних засобів спостереження та забезпечення їхньої роботи в акваторії Чорного моря. Водночас ступінь завданих збитків за всіма ураженими об'єктами ще встановлюється.

"Ступінь завданих збитків та результати ураження об'єктів ворога уточнюються. Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії російської федерації", - заявили у Генштабі.

ЗСУ масовано вдарили по Росії, є прильоти: в Генштабі розкрили наслідки атаки
Карта розташування російських НПЗ / Інфографіка: Главред

Хто може допомагати Україні завдавати удари по РФ

Україна могла отримати від США негласне схвалення на проведення активних операцій у Каспійському морі, однак Вашингтон, імовірно, не погоджує з Києвом кожен окремий удар по території РФ. Про це повідомив директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос в інтерв'ю Главреду.

Одним із ключових чинників у таких операціях є доступ до розвідувальних даних. Саме тут, за оцінкою експерта, США можуть відігравати важливу роль для України.

Семиволос припускає, що окремі питання щодо проведення операцій могли обговорюватися між Києвом і Вашингтоном через потребу в інформації для підготовки таких дій.

Водночас це не означає, що американська сторона безпосередньо затверджує всі українські атаки. Експерт вважає, що Київ насамперед керується власними військовими цілями.

"Думаю, Україна діє, виходячи зі своїх стратегічних та тактичних завдань. Безперечно, американці не могли не помітити таких ударів. Але чи санкціонували вони їх сказати не можу", - додав Семиволос.

Удари по Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, губернатор Саратовської області підтвердив факт атаки безпілотників у Саратові. На території промислової зони виникла масштабна пожежа. За даними моніторингових каналів, повідомлення про дронову небезпеку з'явилися близько 02:00 і через годину публікували перші кадри пожежі.

Губернатор Ярославської області Михайло Євраєв повідомив про нічні вибухи і пожежі в Ярославлі після атаки безпілотників. Він також зазначив, що горить один із НПЗ і був перекритий виїзд з міста в бік Москви через інцидент. За повідомленнями, палаючий завод переробляє близько 15 млн тонн нафти на рік і входить до п’ятірки найбільших НПЗ Росії.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про ураження об'єктів у глибокому тилу противника в кількох регіонах Росії. За його словами, серед уражених опинилися елементи нафтопереробної інфраструктури, зокрема уражено НПЗ 'Башнефть-Новойл' та інші підприємства в Башкортостані і Ярославлі. Генштаб підтвердив ураження "Славнефть-Янос" з трьома осередками займання і повідомив, що ступінь завданих збитків уточнюється.

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Про джерело: Генштаб ЗСУ

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