На Кіровоградщині під час бойового завдання розбився вертоліт: що відомо

Падіння вертольота на Кіровоградщині призвело до загибелі військового.

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Під час бойового завдання в Кіровоградській області розбився вертоліт / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

На Кіровоградщині загинув авіатехнік ЗСУ

Трагедія сталась внаслідок падіння гелікоптера під час бойового завдання

Повітряні сили не повідомляли обставини інциденту

На Кіровоградщині під час виконання бойового польотного завдання розбився вертоліт, унаслідок чого загинув 28-річний старший лейтенант ЗСУ Ярослав Демчевський. Військовослужбовець був бортовим авіаційним техніком вертолітної ланки вертолітної ескадрильї. Про це повідомила Смілянська міська рада у зв'язку з організацією церемонії прощання із загиблим військовослужбовцем.

За даними міськради, трагедія сталася 31 липня 2026 року.

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"Ярослав Демчевський загинув при виконанні бойового польотного завдання із розосередження авіаційної техніки внаслідок падіння вертольота. Він до останнього захищав українське небо", - повідомили у Смілянській міській раді.

Загиблий герой / Фото: Смілянська міська рада

Водночас офіційних даних про технічні чи інші причини аварії наразі немає. Міністерство оборони України та Повітряні сили ЗСУ не повідомляли подробиць щодо обставин падіння.

Загиблому військовому було 28 років. У нього залишилися батьки, дружина, донька, брат, рідні, близькі, друзі та побратими.

Прощання з Ярославом Демчевським заплановано на 8 серпня у Свято-Миколаївській парафії Черкаської єпархії Православної церкви України. Військовослужбовця поховають на Гречківському кладовищі.

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Про джерело: Повітряні сили Збройних сил України Повітряні сили Збройних сил України - вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

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