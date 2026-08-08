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На Кіровоградщині під час бойового завдання розбився вертоліт: що відомо

Юрій Берендій
8 серпня 2026, 12:58
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Падіння вертольота на Кіровоградщині призвело до загибелі військового.
На Кіровоградщині під час бойового завдання розбився вертоліт: що відомо
Під час бойового завдання в Кіровоградській області розбився вертоліт / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

  • На Кіровоградщині загинув авіатехнік ЗСУ
  • Трагедія сталась внаслідок падіння гелікоптера під час бойового завдання
  • Повітряні сили не повідомляли обставини інциденту

На Кіровоградщині під час виконання бойового польотного завдання розбився вертоліт, унаслідок чого загинув 28-річний старший лейтенант ЗСУ Ярослав Демчевський. Військовослужбовець був бортовим авіаційним техніком вертолітної ланки вертолітної ескадрильї. Про це повідомила Смілянська міська рада у зв'язку з організацією церемонії прощання із загиблим військовослужбовцем.

За даними міськради, трагедія сталася 31 липня 2026 року.

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"Ярослав Демчевський загинув при виконанні бойового польотного завдання із розосередження авіаційної техніки внаслідок падіння вертольота. Він до останнього захищав українське небо", - повідомили у Смілянській міській раді.

Загиблий герой
Загиблий герой / Фото: Смілянська міська рада

Водночас офіційних даних про технічні чи інші причини аварії наразі немає. Міністерство оборони України та Повітряні сили ЗСУ не повідомляли подробиць щодо обставин падіння.

Загиблому військовому було 28 років. У нього залишилися батьки, дружина, донька, брат, рідні, близькі, друзі та побратими.

Прощання з Ярославом Демчевським заплановано на 8 серпня у Свято-Миколаївській парафії Черкаської єпархії Православної церкви України. Військовослужбовця поховають на Гречківському кладовищі.

Втрати української авіації - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 27 червня 2026 року управління комунікацій командування Повітряних Сил Збройних Сил України поінформувало про втрату винищувача МіГ-29 під час бойового завдання на Полтавщині. Пілот успішно катапультувався і вийшов на зв'язок із пошуково-рятувальною групою. Льотчика доставили до медичного закладу для обстеження.

Пресслужба 12-ї окремої бригади армійської авіації імені генерал-хорунжого Віктора Павленка повідомила про загибель командира екіпажу Мі-24 Олександра Шемета під час бойового завдання. Вертоліт вилетів на перехоплення російських ударних безпілотників типу Shahed. Катастрофа сталася 17 грудня, на місці падіння знайдено чотири загиблих і триває ідентифікація та розслідування.

11 вересня 2025 року Повітряні сили Збройних Сил України підтвердили втрату винищувача Су-27 і загибель майора Олександра Боровика на Запорізькому напрямку. Обставини трагедії уточнюються.

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Про джерело: Повітряні сили Збройних сил України

Повітряні сили Збройних сил України - вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

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