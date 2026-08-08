Через дружину: Анатоліч поскаржився на Остапчука, який його заблокував

Коротко:
- Остапчук заблокував Анатоліча через позицію дружини
- Особистого конфлікту між ведучими не було
Український телеведучий Анатолій Анатоліч розповів, що перестав спілкуватися зі своїм колегою Володимиром Остапчуком, який заблокував його в соцмережах через позицію своєї дружини Катерини.
Ведучий вирішив не заглиблюватися в подробиці неприємної ситуації, обмежившись загальним поясненням причини розриву. Про це він розповів в інтерв’ю для"РБК-Україна LIFE".
"З Володимиром Остапчуком я не дружу. Він заблокував мене через якісь погляди своєї дружини. Я не хочу в це заглиблюватися. Вони переїхали до Канади. Усім, хто за кордоном, я бажаю щастя. Я не думаю, що потрібно їх сюди тягнути. Він просто заблокував мене", - зазначив шоумен.
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Про особу: Володимир Остапчук
Володимир Остапчук - український телеведучий ("Танці з зірками", "Маска", "Євробачення-2017", "Співають усі"), актор (кіно та дубляж) і комік.
Від першого шлюбу з Оленою Войченко у Остапчука є двоє дітей: донька Емілія та син Еван-Олександр. У 2020 році Остапчук одружився вдруге, з Христиною Горняк, але вже через два роки розлучився. Пізніше він почав жити з молодою українською журналісткою Катериною Полтавською. У березні 2024 року пара одружилася, а в грудні Катя Остапчук народила шоумену сина Тимофія.
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