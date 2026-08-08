Сєдокову висміяли за її спроби співати наживо - коментатори не стримували своїх емоцій.

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Анна Сєдокова зганьбилася / колаж: Главред, фото: instagram.com/annasedokova

Коротко:

Що зробила Сєдокова

За що її висміяли

Співачка українського походження Анна Сєдокова, яка мовчить про терористичний напад РФ на її батьківщину - Україну, жорстко зганьбилася під час власного виступу.

Як пишуть російські пропагандисти, Сєдокова з'явилася на концерті, де ризикнула заспівати наживо. Назвати, втім, її виступ співом було складно.

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Сєдокова не влучала ні в ноти, ні в мелодію, а просто вила в мікрофон.

Сєдокова намагається співати наживо / Скріншот

Чи варто говорити, що коментатори також не були в захваті від живого виступу співачки.

Седокову висміяли в мережі / Скріншот

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Про особу: Анна Седокова Анна Седокова - українська поп-співачка. Стала відомою у 2000 році, коли стала ведучою ранкового шоу "Підйом". Вона приєдналася до гурту "ВІА Гру" у 2002 році після рішення продюсерів розширити склад до тріо. Залишивши гурт у 2004 році, Седокова розпочала сольну кар’єру. Вона була одружена тричі й має трьох дітей від різних чоловіків. Останній чоловік Седокової Яніс Тімма покінчив життя самогубством. Його родичі намагаються притягнути Седокову до відповідальності, вважаючи її винною у смерті баскетболіста. Седокова зрадницьки мовчить про війну в Україні, а також продовжує будувати свою кар’єру в терористичній Росії.

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