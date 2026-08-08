Коротко:
- Що зробила Сєдокова
- За що її висміяли
Співачка українського походження Анна Сєдокова, яка мовчить про терористичний напад РФ на її батьківщину - Україну, жорстко зганьбилася під час власного виступу.
Як пишуть російські пропагандисти, Сєдокова з'явилася на концерті, де ризикнула заспівати наживо. Назвати, втім, її виступ співом було складно.
Сєдокова не влучала ні в ноти, ні в мелодію, а просто вила в мікрофон.
Чи варто говорити, що коментатори також не були в захваті від живого виступу співачки.
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Зазначимо, як повідомляв Главред, популярна українська актриса Лариса Кадочникова втратила свого чоловіка.
Раніше народна артистка та естрадна співачка Софія Ротару вперше за довгий час з'явилася в соціальних мережах.
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Про особу: Анна Седокова
Анна Седокова - українська поп-співачка. Стала відомою у 2000 році, коли стала ведучою ранкового шоу "Підйом". Вона приєдналася до гурту "ВІА Гру" у 2002 році після рішення продюсерів розширити склад до тріо. Залишивши гурт у 2004 році, Седокова розпочала сольну кар’єру. Вона була одружена тричі й має трьох дітей від різних чоловіків. Останній чоловік Седокової Яніс Тімма покінчив життя самогубством. Його родичі намагаються притягнути Седокову до відповідальності, вважаючи її винною у смерті баскетболіста.
Седокова зрадницьки мовчить про війну в Україні, а також продовжує будувати свою кар’єру в терористичній Росії.
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