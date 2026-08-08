В Україні майже не залишилося цілих ТЕС: тривожна заява Зеленського

Володимир Зеленський заявив, що російські удари майже повністю зруйнували теплову генерацію України, ускладнивши підготовку до опалювального сезону.

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В Україні майже не залишилося цілих ТЕС / Колаж Главред, фото: Офіс Президента України, AFP

Ви дізнаєтеся:

Що відбувається з українською енергетикою після атак РФ

Як руйнування енергетики вплине на опалювальний сезон

Чому підготовка до зими стала ще складнішою

Масовані удари Росії по енергетичній інфраструктурі призвели до того, що в Україні практично не залишилося неушкоджених теплових електростанцій.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час брифінгу в Белграді, наголосивши, що країна готується до нового опалювального сезону в надзвичайно складних умовах.

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Зеленський розповів про масштаби руйнувань енергетики

За словами глави держави, російські атаки завдали критичної шкоди українській енергосистемі. Практично всі теплові електростанції зазнали пошкоджень, що суттєво ускладнює підготовку до зимового періоду.

"В Україні фактично не залишилося жодної цілої теплової електростанції", - заявив Володимир Зеленський.

Зеленський розповів про масштаби руйнувань енергетики / Фото: Офіс Президента України

Президент зазначив, що наслідки ударів по енергетичних об’єктах відчуваються по всій країні, а відновлення інфраструктури залишається одним із головних завдань.

Україна готується до складної зими

Зеленський підкреслив, що черговий опалювальний сезон пройде в умовах серйозних викликів, спричинених руйнуванням енергетичних об’єктів.

"Через російські удари Україна вступає в чергову зиму в надзвичайно складних умовах", - сказав президент.

Незважаючи на це, влада продовжує роботу над відновленням енергосистеми та пошуком рішень, які допоможуть забезпечити стабільне переживання холодної пори року.

Україна посилює міжнародну співпрацю

Президент повідомив, що Київ має намір розширювати взаємодію із зарубіжними партнерами в енергетичній сфері. Зокрема, обговорюється розвиток співпраці з Сербією.

Україна посилює міжнародне співробітництво / Скріншот

Крім того, Зеленський закликав прискорити переговори щодо створення зони вільної торгівлі між двома країнами, наголосивши на важливості зміцнення економічних та енергетичних зв’язків.

Також глава держави наголосив, що Україна продовжує домагатися справедливого завершення війни й водночас працює над посиленням стійкості своєї енергетичної системи.

Дивіться у відео про те, як проходила зустріч Зеленського та Вучича в Белграді:

Чи будуть відключення світла через спеку - експерт оцінив готовність енергосистеми

Незважаючи на нову хвилю сильної спеки, масових відключень електроенергії в Україні найближчими днями не очікується. За оцінкою експерта, енергосистема має достатній запас міцності, щоб пережити період підвищеного споживання без серйозних збоїв. Про це повідомив експерт з питань енергетики Станіслав Ігнатьєв в ефірі "Київ24".

Підвищення температури традиційно призводить до зростання споживання електроенергії через активне використання кондиціонерів та іншої кліматичної техніки. Водночас, за словами Ігнатьєва, нинішня ситуація не дає підстав говорити про критичні ризики.

"Енергосистема впорається. Тут немає таких суттєвих проблем... Тобто не потрібно зараз нагнітати якісь складні ситуації", - зазначив Ігнатьєв.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка Главред

Особливу увагу експерт приділив підготовці енергетичної інфраструктури до літніх пікових навантажень. За його словами, профільні служби проводять комплекс технічних заходів, щоб знизити ймовірність аварій та забезпечити стабільну роботу мереж.

"Ми виконуємо дуже великий обсяг робіт для того, щоб у нас не було відключень електропостачання, не було серйозних проблем у вузьких місцях та на інших релейних об’єктах", - сказав Ігнатьєв.

Прогнози відключень світла в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Дональд Трамп відмовився передати Україні ракети-перехоплювачі для систем Patriot. У повідомленнях зарубіжних ЗМІ йдеться про те, що США поки що не мають можливості надати необхідну кількість озброєння, зокрема немає ракет Patriot для негайної передачі Україні.

Військовий Андрій Онистрат оцінив ймовірність відсутності світла та опалення цієї зими у 95%. Він закликав готуватися та порадив українцям уже зараз придбати генератори й акумулятори. Оністрат зазначив, що попит на відповідне обладнання може різко зрости ближче до зими й призвести до його дефіциту.

Кирило Буданов назвав єдність суспільства головною умовою виживання взимку та закликав зберегти внутрішню стійкість. Буданов додав, що попереду складний опалювальний сезон і до нього потрібно готуватися.

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Про джерело: Офіс Президента України Офіс Президента України (ОПУ) - постійний орган, утворений Президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень. У різні періоди мав різні назви: Адміністрація Президента України (1991–2005, 2010–2019), Секретаріат Президента України (2005–2010), пише Вікіпедія.

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