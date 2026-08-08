Повінь у Буковелі: після сильної зливи гірський курорт опинився під водою

Коротко:
- Потужна злива затопила вулиці та дороги курорту Буковель
- Потоки води з камінням заблокували проїзд, працює спецтехніка
- Підтоплення також зафіксували в Івано-Франківську та Калуші
Популярний гірськолижний курорт Буковель на Івано-Франківщині накрила сильна негода. У результаті проливних дощів і злив гірські річки та струмки вийшли з берегів, перетворивши вулиці, дороги та пішохідні зони курорту на бурхливі річки з бруду та каміння.
Бурхливі потоки брудної води пронеслися дорогами курорту в Поляницькій громаді. У мережі публікують кадри стихії на Прикарпатті. На відео з місця подій видно, що проїжджу частину, пішохідні переходи та парковки навколо готельних комплексів повністю накрила вода.
Легкові автомобілі змушені буквально "плисти" по заповнених водою вулицях. Туристи та місцеві жителі пересуваються тротуарами босоніж, тримаючи в руках взуття.
Потік набув характерного темно-коричневого забарвлення від вимитого ґрунту та деревини. Вода несе гірські камені прямо на дороги.
На окремих ділянках курорту одразу залучили спецтехніку. Малогабаритні навантажувачі та екскаватори вже розчищають проїжджу частину від розсипаного щебеню, бруду та викорчуваних колод, щоб відновити безпечний проїзд транспорту.
Дивіться відео - Буковель "пливе", через зливу річка виходить з берегів:
Негода охопила й інші райони Прикарпаття: підтоплення фіксували в Івано-Франківську, Калуші та Угринові. Синоптики попереджали про сильний дощ, грозу, град і пориви вітру до 15–20 м/с.
У соцмережах ці кадри викликали хвилю обурення. Користувачі пов’язують масштаби потоків із вирубкою лісів та активною забудовою Карпат.
Офіційно причини такого сильного поверхневого стоку поки що не називали.
Коли припиняться дощі в Буковелі - прогноз синоптиків
У найближчі дні сильних злив у Буковелі не очікується. У суботу, 8 серпня, дощі припиняться у другій половині дня.
Погода в Україні - прогнози
Синоптик Ігор Кібальчич прогнозував, що погоду в Україні 8 і 9 серпня визначатиме холодний фронт. Під його впливом у всіх регіонах України очікується поступове ослаблення аномальної спеки.
За словами начальниці відділу взаємодії зі ЗМІ Укргідрометцентру Наталії Птухи, під час проходження атмосферного фронту після тривалої спеки в Україні можливі сильні грози, град і шквали.
Прогноз погоди свідчить: з 9 серпня температура повітря в Україні вночі становитиме +12...+17 градусів, а вдень – +24...+29 градусів. Трохи тепліше буде на Закарпатті, а також на півдні та сході: +18...+23 градусів вночі та +28...+33 градусів вдень.
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Про персону: Ігор Кібальчич
Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.
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