Повінь у Буковелі: після сильної зливи гірський курорт опинився під водою

Підтоплення фіксують не лише високо в горах, а й в Івано-Франківську, Калуші та Угринові.

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Буковель затопило після сильної зливи / Колаж: Главред, фото: скріншот

Коротко:

Потужна злива затопила вулиці та дороги курорту Буковель

Потоки води з камінням заблокували проїзд, працює спецтехніка

Підтоплення також зафіксували в Івано-Франківську та Калуші

Популярний гірськолижний курорт Буковель на Івано-Франківщині накрила сильна негода. У результаті проливних дощів і злив гірські річки та струмки вийшли з берегів, перетворивши вулиці, дороги та пішохідні зони курорту на бурхливі річки з бруду та каміння.

Бурхливі потоки брудної води пронеслися дорогами курорту в Поляницькій громаді. У мережі публікують кадри стихії на Прикарпатті. На відео з місця подій видно, що проїжджу частину, пішохідні переходи та парковки навколо готельних комплексів повністю накрила вода.

відео дня

Буковель / Скріншот

Легкові автомобілі змушені буквально "плисти" по заповнених водою вулицях. Туристи та місцеві жителі пересуваються тротуарами босоніж, тримаючи в руках взуття.

Потік набув характерного темно-коричневого забарвлення від вимитого ґрунту та деревини. Вода несе гірські камені прямо на дороги.

Буковель / скріншот

На окремих ділянках курорту одразу залучили спецтехніку. Малогабаритні навантажувачі та екскаватори вже розчищають проїжджу частину від розсипаного щебеню, бруду та викорчуваних колод, щоб відновити безпечний проїзд транспорту.

Дивіться відео - Буковель "пливе", через зливу річка виходить з берегів:

Негода охопила й інші райони Прикарпаття: підтоплення фіксували в Івано-Франківську, Калуші та Угринові. Синоптики попереджали про сильний дощ, грозу, град і пориви вітру до 15–20 м/с.

У соцмережах ці кадри викликали хвилю обурення. Користувачі пов’язують масштаби потоків із вирубкою лісів та активною забудовою Карпат.

Офіційно причини такого сильного поверхневого стоку поки що не називали.

Коли припиняться дощі в Буковелі - прогноз синоптиків

У найближчі дні сильних злив у Буковелі не очікується. У суботу, 8 серпня, дощі припиняться у другій половині дня.

Погода в Буковелі - прогноз / скріншот

Погода в Україні - прогнози

Синоптик Ігор Кібальчич прогнозував, що погоду в Україні 8 і 9 серпня визначатиме холодний фронт. Під його впливом у всіх регіонах України очікується поступове ослаблення аномальної спеки.

За словами начальниці відділу взаємодії зі ЗМІ Укргідрометцентру Наталії Птухи, під час проходження атмосферного фронту після тривалої спеки в Україні можливі сильні грози, град і шквали.

Прогноз погоди свідчить: з 9 серпня температура повітря в Україні вночі становитиме +12...+17 градусів, а вдень – +24...+29 градусів. Трохи тепліше буде на Закарпатті, а також на півдні та сході: +18...+23 градусів вночі та +28...+33 градусів вдень.

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Про персону: Ігор Кібальчич Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

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