Українцям можуть масово скасувати бронювання за одну добу: юрист назвав причину

Одне рішення щодо підприємства може за короткий термін змінити статус усіх заброньованих чоловіків.

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Юрист пояснив, як відбувається процес скасування бронювання в Україні / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Що сказав Муренко:

Втрата критичного статусу підприємства одразу скасовує бронювання для працівників

Оформлення бронювання працівника може тривати до трьох діб

Скасування бронювання відбувається за один день

Українські підприємства, які втрачають статус критично важливого, миттєво позбавляють своїх працівників бронювання від мобілізації - хоча оформлення такого статусу займає до трьох діб.

Про це в інтер'ю Главреду розповів керуючий партнер юридичної компанії "Муренко, Курявий і партнери" Нікіта Муренко. Юрист звернув увагу на суттєву різницю у термінах, коли йдеться про оформлення та скасування бронювання для найманих працівників.

відео дня

"Щоб забронювати людину, потрібно до 72 годин, тобто до трьох діб, а скасування бронювання відбувається за день. У мене є питання: чому? Можливо, хтось знає відповідь, я ні", - розповів Муренко.

Дивіться відео про зміни у мобілізації:

За словами юриста, з погляду цифрової інфраструктури обидві процедури нічим не відрізняються, тож пояснити різницю у швидкості складно.

"З технічної точки зору, це однакова процедура: і там, і там через портал "Дія" подається заявка. При бронюванні людину перевіряють, зокрема, на наявність у розшуку, але всі ці системи вже працюють у цифровому форматі. Чи перебуває людина у розшуку, видно у реєстрі "Оберіг", - зазначив Муренко.

Юрист підкреслив, що саме ця обставина робить різницю у термінах незрозумілою.

Які наслідки можуть чекати на працівників

Втрата підприємством статусу критично важливого одразу змінює правовий стан усіх його співробітників.

"Якщо підприємство втрачає статус критично важливого, всі його працівники одразу втрачають бронювання та підлягають призову на військову службу під час мобілізації", - підсумував Муренко.

Вручення повісток в Україні / Інфографіка: Главред

Хто втратить бронь з 1 вересня

Главред писав, що за словами Нікіти Муренка, кабінет міністрів проводить масштабний перегляд статусу критично важливих підприємств, через що частина компаній може втратити можливість бронювати своїх працівників.

Підприємства мають пройти повторну перевірку та відповідати оновленим вимогам, зокрема щодо рівня оплати праці. Одна з причин перегляду пов'язана з великою кількістю заброньованих працівників на тлі потреби держави у додатковій мобілізації.

Бронювання українців - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що тисячі українських підприємств ризикують з 1 вересня втратити статус критично важливого через підвищення вимог до рівня заробітних плат, а їхні працівники - бронювання від мобілізації.

Раніше повідомлялося, що уряд теоретично може будь-якої миті повернутися до ідеї призупинення бронювання через портал "Дія", адже порядок бронювання визначається постановами Кабміну, які можуть бути змінені.

Причина призупинення такого бронювання через "Дію" - наміри уряду створити окремий координаційний центр з організації бронювання, який має прискіпливіше контролювати критичні підприємства.

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Про персону: Нікіта Муренко Нікіта Муренко - керуючий партнер юридичної компанії "Муренко, Курявий і Партнери". Спеціалізується на правовому супроводі бізнесу, питаннях бронювання військовозобов’язаних працівників, мобілізаційного законодавства, трудових та адміністративних процедур. У коментарях для медіа пояснює зміни у правилах бронювання, статусу критично важливих підприємств, відстрочок від мобілізації та правових ризиків для роботодавців і працівників.

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