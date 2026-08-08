В Україні змінили умови бронювання працівників: хто втратить бронь з 1 вересня

Критично важливі підприємства мають пройти нову перевірку до 1 вересня.

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Бронювання під загрозою - Кабмін почав повторну перевірку критично важливих підприємств / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Львівський обласний ТЦК та СП

Про що сказав Нікіта Муренко:

Статус критично важливого підприємства перевірять повторно

Компаніям доведеться подавати оновлений пакет документів

Кабінет міністрів проводить масштабний перегляд статусу критично важливих підприємств, через що частина компаній може втратити можливість бронювати своїх працівників. Підприємства мають пройти повторну перевірку та відповідати оновленим вимогам, зокрема щодо рівня оплати праці. Про це повідомив керуючий партнер юридичної компанії "Муренко, Курявий і партнери" Нікіта Муренко в інтерв'ю Главреду.

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За словами юриста, одна з причин перегляду пов'язана з великою кількістю заброньованих працівників на тлі потреби держави у додатковій мобілізації. Водночас сама процедура визначення критично важливих підприємств, на його думку, потребувала не стільки зміни правил, скільки цифровізації.

"Коротка відповідь на питання, навіщо це зробили: зарезервованих працівників дуже багато, а державі потрібно мобілізувати людей. Що було не так із самою процедурою - сказати складніше. Вона була досить прозорою та зрозумілою", - зазначив Муренко.

Наразі оформлення статусу залишається переважно ручним процесом. Підприємство має зібрати документи та подати їх на перевірку, тоді як бронювання працівників уже здійснюється через цифровий сервіс.

"Єдиний момент - держава чомусь не перевела процедуру отримання статусу критично важливого підприємства в цифровий формат. Щоб не кожен орган у ручному режимі перевіряв, чи відповідають подані відомості дійсності. Бронювання зараз відбувається через портал "Дія": подають інформацію про працівника, після перевірки надходить відповідь про бронювання. Усе досить прозоро. Так само можна було б організувати й процедуру отримання підприємством статусу критично важливого", - наголосив юрист.

Водночас для бізнесу змінилися як пакет документів, так і критерії відповідності. Однією з найбільш помітних новацій стало підвищення вимоги щодо середньої зарплати працівників.

"Раніше вимога щодо середньої заробітної плати становила 21 тисячу гривень, а зараз - майже 26 тисяч гривень. Крім того, існує дві процедури. Перша - підтвердження статусу критично важливого підприємства. До 1 вересня кожне підприємство, яке наразі має цей статус, має підтвердити, що відповідає новим вимогам", - пояснив Муренко.

У компаній є й інший варіант: замість підтвердження чинного статусу вони можуть подати документи для нового рішення строком ще на один рік. Доцільність вибору залежить від того, коли саме завершується чинний статус підприємства.

Юрист навів приклад для компаній, які отримали статус нещодавно. Якщо підприємство оформило його у травні 2026 року, а чинність документа спливає лише у травні 2027-го, Муренко радить до 10 серпня підтвердити відповідність новим критеріям і зберегти статус до визначеної дати.

Якщо ж чинний статус завершується вже у вересні, ситуація інша. За словами юриста, у такому разі підприємству може бути вигідніше одразу пройти процедуру отримання нового статусу, оскільки документи для обох варіантів значною мірою схожі.

"Водночас підприємство може не підтверджувати чинний статус, а відразу повторно подати документи для отримання нового рішення ще на рік. Тут усе залежить від того, який варіант обере саме підприємство", - сказав Муренко.

Вручення повісток в Україні / Інфографіка: Главред

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Уряд готує створення координаційного центру для перевірки критичності підприємств. Міністерство економіки повідомляло, що може тимчасово призупинити бронювання через портал "Дія" з початку серпня. Механізм передбачає, що пакети документів будуть спрямовуватися в координаційний центр для отримання рекомендацій перед ухваленням остаточного рішення.

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Про персону: Нікіта Муренко Нікіта Муренко - керуючий партнер юридичної компанії "Муренко, Курявий і Партнери". Спеціалізується на правовому супроводі бізнесу, питаннях бронювання військовозобов’язаних працівників, мобілізаційного законодавства, трудових та адміністративних процедур. У коментарях для медіа пояснює зміни у правилах бронювання, статусу критично важливих підприємств, відстрочок від мобілізації та правових ризиків для роботодавців і працівників.

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