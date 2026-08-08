Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

В Україні змінили умови бронювання працівників: хто втратить бронь з 1 вересня

Юрій Берендій
8 серпня 2026, 13:48
google news Підпишіться
на нас в Google
Критично важливі підприємства мають пройти нову перевірку до 1 вересня.

В Україні змінили умови бронювання працівників: хто втратить бронь з 1 вересня
Бронювання під загрозою - Кабмін почав повторну перевірку критично важливих підприємств / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Львівський обласний ТЦК та СП

Про що сказав Нікіта Муренко:

  • Статус критично важливого підприємства перевірять повторно
  • Компаніям доведеться подавати оновлений пакет документів

Кабінет міністрів проводить масштабний перегляд статусу критично важливих підприємств, через що частина компаній може втратити можливість бронювати своїх працівників. Підприємства мають пройти повторну перевірку та відповідати оновленим вимогам, зокрема щодо рівня оплати праці. Про це повідомив керуючий партнер юридичної компанії "Муренко, Курявий і партнери" Нікіта Муренко в інтерв'ю Главреду.

відео дня

За словами юриста, одна з причин перегляду пов'язана з великою кількістю заброньованих працівників на тлі потреби держави у додатковій мобілізації. Водночас сама процедура визначення критично важливих підприємств, на його думку, потребувала не стільки зміни правил, скільки цифровізації.

"Коротка відповідь на питання, навіщо це зробили: зарезервованих працівників дуже багато, а державі потрібно мобілізувати людей. Що було не так із самою процедурою - сказати складніше. Вона була досить прозорою та зрозумілою", - зазначив Муренко.

Наразі оформлення статусу залишається переважно ручним процесом. Підприємство має зібрати документи та подати їх на перевірку, тоді як бронювання працівників уже здійснюється через цифровий сервіс.

"Єдиний момент - держава чомусь не перевела процедуру отримання статусу критично важливого підприємства в цифровий формат. Щоб не кожен орган у ручному режимі перевіряв, чи відповідають подані відомості дійсності. Бронювання зараз відбувається через портал "Дія": подають інформацію про працівника, після перевірки надходить відповідь про бронювання. Усе досить прозоро. Так само можна було б організувати й процедуру отримання підприємством статусу критично важливого", - наголосив юрист.

Водночас для бізнесу змінилися як пакет документів, так і критерії відповідності. Однією з найбільш помітних новацій стало підвищення вимоги щодо середньої зарплати працівників.

"Раніше вимога щодо середньої заробітної плати становила 21 тисячу гривень, а зараз - майже 26 тисяч гривень. Крім того, існує дві процедури. Перша - підтвердження статусу критично важливого підприємства. До 1 вересня кожне підприємство, яке наразі має цей статус, має підтвердити, що відповідає новим вимогам", - пояснив Муренко.

У компаній є й інший варіант: замість підтвердження чинного статусу вони можуть подати документи для нового рішення строком ще на один рік. Доцільність вибору залежить від того, коли саме завершується чинний статус підприємства.

Юрист навів приклад для компаній, які отримали статус нещодавно. Якщо підприємство оформило його у травні 2026 року, а чинність документа спливає лише у травні 2027-го, Муренко радить до 10 серпня підтвердити відповідність новим критеріям і зберегти статус до визначеної дати.

Якщо ж чинний статус завершується вже у вересні, ситуація інша. За словами юриста, у такому разі підприємству може бути вигідніше одразу пройти процедуру отримання нового статусу, оскільки документи для обох варіантів значною мірою схожі.

"Водночас підприємство може не підтверджувати чинний статус, а відразу повторно подати документи для отримання нового рішення ще на рік. Тут усе залежить від того, який варіант обере саме підприємство", - сказав Муренко.

Вручення повісток в Україні
Вручення повісток в Україні / Інфографіка: Главред

Мобілізація в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Уряд готує створення координаційного центру для перевірки критичності підприємств. Міністерство економіки повідомляло, що може тимчасово призупинити бронювання через портал "Дія" з початку серпня. Механізм передбачає, що пакети документів будуть спрямовуватися в координаційний центр для отримання рекомендацій перед ухваленням остаточного рішення.

Ексмыныстр оборони Михайло Федоров заявив, що головною проблемою мобілізації є умови служби, а не сам механізм призову. Він підкреслив необхідність запуску реформ, зокрема створення справедливих правил і змінити систему комплектування починаючи з умов служби. Як приклад, Федоров зазначив, що вже були запроваджені підвищення грошового забезпечення для штурмових підрозділів і нові контракти для військовослужбовців.

Народний депутат Єгор Чернєв повідомив, що розгляд можливих змін до переліку категорій, які не підлягають призову, наразі призупинено. За його словами, у комітеті та в Міністерстві оборони йдеться про те, що багатодітні батьки поки залишаються в затвердженому переліку.

Читайте також:

Про персону: Нікіта Муренко

Нікіта Муренко - керуючий партнер юридичної компанії "Муренко, Курявий і Партнери". Спеціалізується на правовому супроводі бізнесу, питаннях бронювання військовозобов’язаних працівників, мобілізаційного законодавства, трудових та адміністративних процедур. У коментарях для медіа пояснює зміни у правилах бронювання, статусу критично важливих підприємств, відстрочок від мобілізації та правових ризиків для роботодавців і працівників.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
мобілізація Бронь від мобілізації Нікіта Муренко
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"У нас є домовленості": Зеленський заявив про прорив у постачанні ракет до Patriot

"У нас є домовленості": Зеленський заявив про прорив у постачанні ракет до Patriot

15:03Аналітика
На Кіровоградщині під час бойового завдання розбився вертоліт: що відомо

На Кіровоградщині під час бойового завдання розбився вертоліт: що відомо

12:58Війна
В США заявили про угоду з Україною щодо відмови бити по Росії: що зміниться

В США заявили про угоду з Україною щодо відмови бити по Росії: що зміниться

12:43Війна
Реклама

Популярне

Більше
Навіщо вішати дерев'яну прищіпку у ванній: простий лайфхак із Франції

Навіщо вішати дерев'яну прищіпку у ванній: простий лайфхак із Франції

Пошкодять одяг і техніку: які режими прання краще не використовувати

Пошкодять одяг і техніку: які режими прання краще не використовувати

Тиждень суцільного везіння: для трьох знаків зодіаку починається біла смуга

Тиждень суцільного везіння: для трьох знаків зодіаку починається біла смуга

Гороскоп на тиждень 10–16 серпня: Тельцям — шанс, Левам — успіх

Гороскоп на тиждень 10–16 серпня: Тельцям — шанс, Левам — успіх

Навіщо залишати ложку в борошні — старовинний трюк для кухні

Навіщо залишати ложку в борошні — старовинний трюк для кухні

Останні новини

16:07

Другий урожай огірків у серпні - реальний: що треба зробити з кущами

15:56

Хитрий лайфхак від кухарів: навіщо кидати сірники під час варіння яєць

15:55

Навіщо кидати лід і сіль в унітаз: дешевий спосіб спростити прибирання

15:47

Чи обов'язково віддавати дитину у садочок - вчені здивували дослідженням

15:17

Долар та євро в середині серпня: банкір розкрив, чи варто скуповувати валюту

Антиукраїнські погроми в Польщі посиляться, Варшава повторює помилку 1939 року – КуликАнтиукраїнські погроми в Польщі посиляться, Варшава повторює помилку 1939 року – Кулик
15:15

Звучить природно й чисто: як правильно перекласти "души не чаять"

15:11

Крутіше "Шуби": рецепт дуже смачного салату "Пальто" за 15 хвилин

15:03

"У нас є домовленості": Зеленський заявив про прорив у постачанні ракет до Patriot

14:46

Сонце стримає удар: яким буде рівень магнітних бур 8–9 серпня

Реклама
14:28

Вже пора у смітник: головні ознаки, що кухонну губку треба змінити

14:19

Чорнобривці цвістимуть до заморозків: як правильно обрізати бутониВідео

13:48

В Україні змінили умови бронювання працівників: хто втратить бронь з 1 вересня

13:42

Через дружину: Анатоліч поскаржився на Остапчука, який його заблокував

13:20

День ветеринара в Україні: добірка щирих привітань, які зворушать кожного

12:58

На Кіровоградщині під час бойового завдання розбився вертоліт: що відомо

12:48

Чи можна вмикати кондиціонер на цілий день: як це впливає на рахунки за електрику

12:43

В США заявили про угоду з Україною щодо відмови бити по Росії: що зміниться

12:38

Гороскоп Таро на завтра, 9 серпня: Близнюкам — заробляти, Ракам — образа

12:30

Китайський гороскоп на 9 серпня: Мавпам — гармонія, Коням — баланс

12:14

Перший титульний поєдинок Олександра Хижняка: вечір Usyk 17 Promotions ексклюзивно на Київстар ТБ

Реклама
11:59

Коли краще пити ранкову кави: вчені розкрили ідеальний час

11:58

Як рішення Нацбанку дозволять бізнесу розвиватися попри посилені атаки ЗС РФ: пояснив Голова НБУ Андрій Пишний

11:51

Сєдокова страшенно зганьбилася під час живого виступу: ганебне відеоВідео

11:48

ЗСУ масовано вдарили по Росії, є прильоти: в Генштабі розкрили наслідки атаки

11:37

Важкі часи позаду: яким трьом знакам зодіаку доля готує зміни

11:11

"Вперше полиці такі порожні": у Києві помітили тривожну картину в супермаркетахФотоВідео

10:39

Перша зміна після лікарняного: ракета РФ вбила на станції під Києвом маму маленької дівчинкиФото

10:28

Загинули 3-річний хлопчик, його бабуся та дідусь: Зеленський розкрив деталі атаки РФФото

10:15

Більшість робить помилку: скільки насправді потрібно варити кукурудзу

09:27

Повінь у Буковелі: після сильної зливи гірський курорт опинився під водоюВідео

09:22

Росіяни цинічно обстріляли потяг "Суми – Київ": перші деталі про наслідки

08:51

Росія продовжить бити балістикою: Світан розкрив, що може змінити ситуацію

08:46

Пролунало щонайменше 10 вибухів: після атаки палають два найбільші НПЗ у РосіїВідео

07:49

РФ завдала балістичного удару по Києву та області: спалахнули пожежі, троє людей загинулиФото

05:36

Гороскоп на завтра, 9 серпня: Овнам - суперечка, Козорогам - прибуток

04:30

Як розносити тісне взуття на розмір: небезпечний трюк і сучасні засоби

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці овочів та фруктів за 7 с

03:30

Чи потрібно обривати пасинки у кукурудзи: городниця провела експеримент на грядціВідео

02:25

Пошкодять одяг і техніку: які режими прання краще не використовувати

01:56

РФ може відкрити новий фронт: над якими областями нависла загроза вторгнення

Реклама
00:59

Тиждень суцільного везіння: для трьох знаків зодіаку починається біла смуга

00:06

"Я не залізний": Усик зробив несподівану заяву про боксерську кар'єру

07 серпня, п'ятниця
23:54

Порятунок улюбленця від спеки: як правильно надати першу допомогу

23:32

Путін знайшов "безпечну зону" й панічно уникає атак українських БПЛА - ЗМІ

23:14

РФ готова до нового масованого удару: які області можуть стати ціллю атаки

23:10

"Допоможе закінчити війну": Зеленський відреагував на рішення США щодо Росії

23:01

День великих змін — які п'ять знаків зодіаку стануть щасливчиками

22:46

Період невдач трьох знаків зодіаку добігає кінця - на кого чекає прорив

22:42

Не просто декор: чому досвідчені господині завжди тримають алое на кухні

22:36

Історія песика, якого випхали шваброю з Нової пошти, отримала продовження - що з ним

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Новини шоу бізнесу
Олена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп Кіркоров
Регіони
Новини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини Рівного
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПранняПрибиранняКімнатні рослиниАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти