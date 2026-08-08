'У нас є домовленості': Зеленський заявив про прорив у постачанні ракет до Patriot

Володимир Зеленський розповів про складну ситуацію з антибалістикою та домовленості з США.

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Зеленський зробив заяви про антибалістику, ліцензії Patriot та нову атаку РФ - підсумки зустрічі з Вучичем / Колаж: Главред

Ключові тези:

Зеленський заявив про 13 загиблих після ударів РФ

Україна просить більше ракет для Patriot і коштів на оборонку

Вучич підтримав територіальну цілісність України та її шлях до ЄС

Російські війська за останні 24 години завдали чергового масованого удару по Україні, внаслідок чого загинули 13 людей, ще 77 отримали поранення. На тлі цієї атаки Володимир Зеленський під час візиту до Сербії заявив про гостру потребу в антибалістичних ракетах, додатковому фінансуванні ОПК та посиленні санкцій проти РФ.

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Главред зібрав основні заяви лідерів України та Сербії в рамках пресконференції, яку транслював Офіс президента України.

Як Зеленський описав наслідки нового російського удару по Україні

Володимир Зеленський почав свій виступ із подяки Сербії за гостинність, підтримку України та ставлення до українців, однак одразу перейшов до ситуації після чергової російської атаки. За його словами, вночі Росія знову застосувала ракети, зокрема балістичні, а також ударні безпілотники. Ударів зазнали об'єкти інфраструктури, енергетики та залізниці, через що виникли затримки руху потягів по всій країні. Крім того, під обстріл потрапили цивільні підприємства.

Президент повідомив, що станом на ранок тривала ліквідація наслідків ударів, зокрема гасіння пожеж. За його словами, протягом 24 годин під ударами перебували 12 областей, а в прифронтових громадах обстріли фактично не припинялися.

"На жаль, 13 людей загинуло від цих ударів по Україні лише за 24 години - з 9 ранку вчора по 9 ранку сьогодні. І це дійсно страшна трагедія", - сказав Зеленський.

Звідки і якими типами ракет РФ обстрілює Україну / Інфографіка: Главред

Він також повідомив про 77 поранених. Президент наголосив, що російські атаки систематично спрямовані на об'єкти, які забезпечують нормальне життя населення, - електростанції, залізничні вокзали, лікарні, університети та цивільні підприємства.

Зеленський підкреслив, що на тлі таких ударів Україна особливо цінує допомогу міжнародних партнерів. За його словами, одним із практичних результатів переговорів із Вучичем стане новий пакет гуманітарної допомоги Сербії, зокрема для медичної та енергетичної сфер.

"Ми вдячні, що буде новий пакет гуманітарної підтримки від Сербії для України, зокрема у сфері медицини, у сфері енергетики. Це для нас дуже важливо", - наголосив президент України.

Україна готується до складної зими

Окремим блоком переговорів стала підготовка України до наступного зимового періоду. Зеленський заявив, що російські удари системно руйнують енергетичну інфраструктуру, тому співпраця з партнерами у сфері енергетики набуває критичного значення.

За словами президента, українська енергосистема зазнала масштабних руйнувань, а російські ракети спрямовуються на об'єкти, від яких безпосередньо залежить повсякденне життя людей. Саме тому Київ шукає нові формати допомоги та спільних проєктів.

"У нас фактично не залишилося неушкоджених електростанцій, багато вокзалів розбиті, лікарні, університети, звичайні цивільні підприємства", - заявив Зеленський.

Атомна генерація України / Інфографіка: Главред

Він додав, що співпраця із Сербією може стосуватися не лише екстреної допомоги, а й відновлення інфраструктури. Сторони обговорили проєкти, пов'язані з портами, залізницею, енергетикою та загальною стійкістю економік.

За словами Зеленського, реалізація таких проєктів здатна створити нові робочі місця в обох державах і водночас сприяти відновленню України без очікування завершення війни.

Чому Україні не вистачає ракет для захисту від російської балістики

Також в ході пресконференції Зеленський відповів на питання про російську балістику та можливості України протистояти таким ударам. Він наголосив, що проблема супроводжує Україну з перших днів повномасштабної війни, коли в країни практично не було засобів для перехоплення балістичних ракет.

За словами президента, одним із головних шляхів залишається отримання американських антибалістичних ракет. Україна регулярно працює зі Сполученими Штатами щодо поставок, однак нинішні обсяги не дозволяють повністю закрити потребу.

"Чи будуть вони виділяти нам ракети? Так. У нас є домовленості. Чи достатньо цих ракет? Ні", - заявив Зеленський.

Президент зазначив, що у 2026 році щомісячні поставки стали меншими, ніж роком раніше. При цьому він не назвав конкретних цифр, пояснивши, що не хоче розкривати чутливу інформацію ані Росії, ані партнерам.

Водночас Україна шукає додаткові можливості в Європі. Зеленський назвав Німеччину та Польщу серед держав, які мають відповідні можливості, а також повідомив про постійні переговори з Норвегією, Нідерландами та іншими європейськими й близькосхідними країнами.

"Я кожного дня спілкуюсь з тією чи іншою державою Європи і близькосхідних держав, для того, щоб Україна отримувала поза американським пакетом додаткові ракети", - розповів президент.

Зеленський заявив, що Київ шукає засоби протиракетної оборони по всьому світу. Він назвав серед потенційних партнерів Південну Корею та Японію, однак зазначив, що ці держави через власне законодавство та конституційні обмеження не надавали Україні відповідної допомоги.

PURL / Інфографіка: Главред

Президент також згадав Ізраїль. За його словами, Україна хотіла б отримати від нього системи протиракетної оборони та була б готова їх купувати, однак наразі таких можливостей немає.

Зеленський підкреслив, що проблема полягає не лише в самих системах, а й у кількості ракет-перехоплювачів, які необхідні для постійного захисту українських міст та інфраструктури. Через це Київ паралельно розвиває інші напрямки.

"У нас є ще один варіант - це своя балістика. Ви знаєте, що ми над цією балістикою працюємо", - повідомив глава держави.

Україна, за його словами, веде відповідну роботу з європейськими партнерами, серед яких Німеччина, Нідерланди, Норвегія, Данія та Італія. Окремо Зеленський згадав італійську компанію Leonardo як одного з учасників відповідної роботи.

За словами Зеленського, приватний та державний сектори працюють над розвитком власних спроможностей у сфері балістики й антибалістики. Він наголосив на необхідності захищати підприємства, які займаються такими розробками, від російських ударів.

"Є те, що є. Ці компанії працюють. І треба робити все, щоб вони не були знищені ворогом", - сказав Зеленський.

Окремо президент повідомив про роботу з компаніями Raytheon та Lockheed Martin над іншими оборонними проєктами. Деталі цих програм він не розкрив, пояснивши, що говорити про них публічно поки зарано.

Водночас Зеленський наголосив, що розвиток власної протиракетної оборони є лише одним із напрямків. Іншим залишається ураження російських пускових установок та об'єктів, з яких запускаються ракети по Україні.

"Щодо їх відповідних систем, місць, які запускають по нам ракети, - це окреме завдання окремих служб. Безумовно, ми над цим працюємо", - заявив президент.

Сербія не обговорювала військову співпрацю з Україною

Журналісти також запитали президентів про можливість оборонної співпраці та спільного виробництва безпілотників. Вучич відповів, що під час нинішніх переговорів військову співпрацю сторони не обговорювали.

За його словами, можливі формати взаємодії після завершення війни можуть розглядатися окремо. Наразі ж Сербія концентрується на економічній, гуманітарній, інфраструктурній та іншій співпраці.

"Ми не обговорювали військову співпрацю сьогодні", - сказав Вучич.

Він також відреагував на формулювання журналіста щодо необхідності допомагати Україні "вбивати більше російських солдатів". Президент Сербії заявив, що хотів би бачити завершення саме вбивств, а не їхнє збільшення.

"Говорячи про вбивства, я сподіваюся, що вбивства закінчуватимуться", - наголосив сербський лідер.

Україна не має часу на скепсис щодо ЄС

Зеленський відповів, що для України європейський курс має значення не лише як довгострокова політична мета. За його словами, вступ до ЄС є частиною стратегічного вибору держави та українського суспільства.

Президент наголосив, що повномасштабна війна змушує Україну діяти швидко та не дозволяє відкладати ключові рішення. Європейський напрямок він назвав результатом спільного вибору державних інституцій, бізнесу та громадян.

"У України просто немає часу ні на скепсис, ні на що. Ми у війні", - заявив Зеленський.

Глава держави нагадав, що Україна вже зробила кроки, які раніше багато політиків та експертів вважали складними або малореалістичними. Він зазначив, що Київ отримав статус кандидата, відкрив переговорні кластери та продовжує домагатися подальшого просування.

Які країни і коли стали членами ЄС / Інфографіка: Главред

Зеленський підкреслив, що для цього необхідно зберігати внутрішню єдність. Водночас він зазначив, що на темп європейської інтеграції впливають і внутрішні процеси в самому Євросоюзі - вибори, зміни електоральних настроїв та інші політичні фактори.

"Я впевнений, що ми правильно йдемо, і ми все це зробимо, як би нам складно не було", - наголосив президент України.

Україні потрібні мільярди на власне виробництво

Відповідаючи на питання про те, що конкретно Європа може зробити для допомоги Україні, Зеленський назвав одним із ключових напрямків фінансування українського оборонного виробництва.

Президент подякував ЄС за погоджену фінансову підтримку обсягом 90 мільярдів євро, назвавши її важливою для виживання України. Однак, за його словами, самого рішення про виділення коштів недостатньо - необхідно забезпечити їхнє ефективне спрямування на українську економіку та передусім оборонно-промисловий комплекс.

FREYJA / Інфографіка: Главред

Зеленський пояснив, що українські виробники можуть виготовляти частину необхідних засобів дешевше, ніж іноземні виробники. Тому додаткове фінансування дозволило б значно наростити виробництво озброєнь і посилити обороноздатність країни.

"Додаткові гроші для того, щоб українська оборонка виробляла в два рази більше, тому що є спроможності. Це великі гроші. Ну, просто великі гроші. Це мільярд", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що Росія має значно більші фінансові можливості для ведення війни, тому Україна змушена максимально ефективно використовувати кожну одиницю міжнародної допомоги. За його словами, йдеться не лише про загальне фінансування, а про вкладення коштів саме у виробництво в Україні.

Ще одним напрямком, який Зеленський назвав критично важливим для Європи, стали санкції. Президент подякував партнерам за вже запроваджені 21 пакет обмежень, але заявив, що цього недостатньо для повноцінного перекриття російського військового виробництва.

За його словами, Україна регулярно виявляє компоненти іноземного походження у російських ракетах. Ці деталі надходять до Росії з різних держав і континентів, після чого використовуються у виробництві зброї, яка завдає ударів по українських містах.

Зеленський пов'язав санкційну політику не лише з безпосереднім обмеженням поставок озброєнь, а й із необхідністю скоротити доходи російського бюджету. Він наголосив, що Росія використовує кошти від енергетичного експорту для фінансування війни.

"Під час війни важливо не давати Росії сотні мільярдів витрачати на цю війну", - наголосив Зеленський.

Окремо президент закликав посилити контроль за постачанням компонентів, які використовуються у виробництві російської балістики. На його думку, саме перекриття таких ланцюгів постачання може безпосередньо впливати на здатність Росії виготовляти ракети.

Бюрократія затримала розвиток виробництва Patriot

Зеленський також розповів про проблему ліцензій та дозволів на виробництво складних систем протиповітряної та протиракетної оборони. За його словами, Україна порушувала це питання ще з перших років повномасштабної війни.

Президент пригадав, що звертався до тодішнього президента США Джо Байдена із проханням надати Україні ліцензії на виробництво Patriot. Аналогічні розмови, за його словами, відбувалися з європейськими партнерами.

Зеленський вважає, що якби відповідні дозволи Україна отримала раніше, виробництво могло б уже працювати значно масштабніше, а європейські держави могли б отримувати власні можливості у сфері антибалістичної оборони.

"Я дуже його просив дати мені ліцензії на Patriot. Я говорив з кількома європейськими партнерами у перший рік війни і у другий рік війни", - розповів Зеленський.

ЗРК Patriot / Інфографіка: Главред

За його словами, нині Україна вже має домовленості з президентом США Дональдом Трампом щодо ліцензій, однак процес усе одно потребує часу. Саме це глава держави назвав одним із прикладів того, як бюрократичні процедури можуть відставати від реальних потреб війни.

"Зараз ми займаємось папірцями. А летить не папірець, не паперова ракета, а реальна ракета, яка вбиває людей", - заявив Зеленський.

Що Вучич заявив про територіальну цілісність України та підтримку її шляху до ЄС

Президент Сербії Александр Вучич під час зустрічі з Володимиром Зеленським наголосив, що Белград продовжуватиме дотримуватися позиції щодо територіальної цілісності держав, посилаючись на Статут ООН та відповідні резолюції Організації Об'єднаних Націй. За його словами, ця позиція поширюється і на Україну, а Белград окремо цінує те, що Київ підтримує територіальну цілісність Сербії.

Вучич підкреслив, що для Сербії це не питання ситуативної політики чи дипломатичних застережень.

"Що стосується нас, ми будемо продовжувати цю принципову політику. Немає жодних "але" в цьому питанні", - заявив Вучич.

Президент Сербії Александр Вучич / Скріншот

Говорячи про європейську інтеграцію, Вучич запевнив, що Сербія не створюватиме перешкод Україні. За його словами, Белград зацікавлений у тому, щоб Київ якомога швидше просувався переговорним процесом із Євросоюзом.

"Сербія і я, як президент Сербії, наголошуємо на тому, що ми підтримуємо статут ООН, резолюції ООН, а це означає територіальну цілісність усіх членів ООН, що означає і територіальну цілісність України. Так само ми дуже вдячні Україні за те, що вона підтримує територіальну цілісність Республіки Сербія", - заявив Вучич.

Він також повідомив про готовність Белграда розширювати економічні та гуманітарні зв'язки з Києвом. За його словами, торік товарообіг між країнами становив близько 450 млн доларів, а лише за перше півріччя поточного року сягнув 321 млн доларів. Окремими напрямами співпраці Вучич назвав сільське господарство, енергетику, інфраструктуру та транспорт.

"Україна завжди матиме нашу підтримку на шляху до ЄС. Ми не робимо ніяких коментарів жодного типу в тому, що стосується зупинки чи її шляху. Ми бажаємо Україні відкрити якомога швидше усі переговорні кластери, закрити їх якомога швидше, бо це бажання українського народу, українського керівництва", - сказав президент Сербії.

Яку гуманітарну допомогу Сербія готова надати Україні

На тлі наслідків російських атак переговори Києва і Белграда стосувалися також практичної допомоги Україні. Александр Вучич повідомив про підготовку нового пакета підтримки, зокрема для медичної та енергетичної сфер, які залишаються критично важливими напередодні зимового періоду.

Окрему увагу сторони приділили відновленню пошкодженої інфраструктури. Сербська сторона розглядає можливість участі своїх компаній у проєктах в Україні, а також готова використовувати український досвід розвитку залізничної мережі.

"Ми обговорили різні форми та рівні гуманітарної допомоги. Все те, що ми робили до цього. І завжди ж можна зробити більше. Безумовно, зараз ми виділили серйозну допомогу щодо медицини", - сказав Вучич.

За його словами, Белград також готовий підтримати Україну обладнанням для енергетичного сектору. Він пов'язав це із підготовкою до зими та наслідками російських ударів по українській енергетичній системі.

"Я думаю, що в тому, що стосується енергетичного сектору та обладнання, яке потрібно для України, зокрема для зимового періоду, то тією мірою, якою ми можемо це зробити, я думаю, що ми зробимо все, що ми зможемо", - заявив президент Сербії.

Що сказав Вучич про терміни завершення війни

Окремо журналісти запитали Вучича, чи бачить він сигнали готовності диктатора та воєнного злочинця Володимира Путіна до реального мирного процесу та наскільки швидко може завершитися війна. Президент Сербії відмовився робити категоричні прогнози, пояснивши це відсутністю достатніх підстав для оптимістичних оцінок.

Вучич визнав, що міжнародна спільнота, Сербія та її громадяни хотіли б побачити завершення війни якомога швидше. Водночас, за його словами, політичний досвід змушує його обережно ставитися до прогнозів щодо термінів.

"Якщо ви запитаєте мене, як політичного ветерана, я можу сказати вам, що я не певен щодо цього", - сказав Вучич.

Тимчасово окуповані території України / Інфографіка: Главред

Він окремо висловив побоювання щодо наступної зими, яка, на його думку, може бути складною передусім для українців, але матиме наслідки й для інших держав. Вучич зауважив, що хотів би побачити завершення війни навіть найближчого дня, однак не бачить реалістичного шляху, який дозволив би стверджувати, що це справді станеться.

"Я сподіваюся, але це просто сподівання, без якихось реальних фактів, які би підкріпили ці сподівання, що це закінчиться завтра. Але я не бачу шляху, як би це могло статися", - зазначив президент Сербії.

Водночас Белград планує долучитися до відновлення України, взявши під опіку одне з українських міст, яке зазнало значних пошкоджень.

"Я дуже боюся того, що у нас буде ще одна складна зима. Передусім для ваших людей, але і для усіх інших по всьому світу також. Я сподіваюся, але це просто сподівання, без якихось реальних фактів, які би підкріпили ці сподівання, що це закінчиться завтра. Але я не бачу шляху, як би це могло статися", - зазначив президент Сербії.

Що може вимагати РФ для завершення війни - коментар політолога

Росія вже не може висувати масштабніші вимоги для завершення війни, ніж зупинка бойових дій по нинішній лінії фронту. Водночас удари України по цілях у глибині РФ посилюють позиції Києва перед потенційними переговорами, хоча поки не змусили Володимира Путіна відмовитися від розрахунку на перемогу. Про це повідомив політолог, керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко в інтерв'ю Главреду.

На думку експерта, нинішній розвиток подій не залишає Кремлю можливості для суттєвого розширення своїх вимог. Ба більше, під час переходу до деескалації Україна може наполягати на додаткових умовах.

"Нічого більшого, ніж зупинитися по лінії зіткнення, росіяни точно не можуть вимагати. Навіть виходячи з того, як розвивається ситуація, Україна може ще додати певні вимоги для переходу до деескалації", - зазначив Чаленко.

Окремо політолог звернув увагу на наслідки українських атак для ситуації всередині Росії. За його оцінкою, удари по цілях у російському тилу поступово створюють для Кремля додаткові проблеми та можуть позначатися на ставленні до Путіна з боку впливових груп.

Водночас російська влада намагається сформувати власне пояснення причин атак і війни. Чаленко вважає, що риторика Кремля в цьому питанні дедалі більше нагадує спробу виправдати агресію необхідністю захисту від наслідків самої війни.

"Коли вкотре виходить Пєсков і розповідає, що росіяни, виявляється, проводять "СВО", щоб не було таких ударів, як по Санкт-Петербургу, - це класика за Оруеллом", - підкреслив аналітик.

Водночас найбільш чутливим для російського президента може стати не невдоволення звичайних громадян, а зміна позиції представників еліт і великого бізнесу. На цьому тлі експерт звернув увагу на інформацію про активізацію збору коштів з російських олігархів на продовження війни.

Йдеться про суми у 200–300 млрд рублів, які бізнесменів закликають передавати у форматі так званих добровільних внесків. На думку Чаленка, така практика демонструє прагнення Кремля залучити еліти до фінансування війни та водночас розширити власні можливості для її продовження.

"Це показник того, що Путін намагається перекласти відповідальність, "забруднити руки" олігархів, умовно кажучи, кров’ю, але водночас отримати додатковий простір для маневру та затягнути нинішню війну", - вважає експерт.

Українські удари по російських об'єктах, за оцінкою політолога, вже мають дипломатичний ефект: вони покращують переговорну позицію Києва та наближають завершення війни. Однак говорити про докорінну зміну підходу Кремля наразі зарано.

"На сьогоднішній день вони не є фактором, який остаточно змінює мислення Путіна. Путін досі думає, що може перемогти", - резюмував експерт.

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Про джерело: Офіс Президента України Офіс Президента України (ОПУ) - постійний орган, утворений Президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень. У різні періоди мав різні назви: Адміністрація Президента України (1991-2005, 2010-2019), Секретаріат Президента України (2005-2010), пише Вікіпедія.

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