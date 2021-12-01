У Кременчуці другокласниця наковталася пігулок від підвищеного тиску і потрапила в реанімацію

Дівчинка випила дві пігулки від гіпертензії / Фото Reuters

У Кременчуці Полтавської області 8-річна дівчинка отруїлася пігулками. Зараз вона перебуває в реанімації. Лікарі оцінюють стан дитини як середньої тяжкості.

Дівчинка випила всього дві таблетки, але цього виявилося достатньо, щоб опинитися в лікарні, повідомляє місцеве видання Кременчуцька газета.

Відомо, що постраждалу госпіталізували в реанімаційне відділення дитячої лікарні Кременчука 30 листопада.

Медики підозрюють у дівчинки гостре отруєння медичним препаратом для лікування артеріальної гіпертензії.

Довідка. Артеріальна гіпертензія - це стійке підвищення систолічного артеріального тиску в спокої (≥130 мм рт. ст.) та / або діастолічного артеріального тиску (≥ 80 мм рт.)

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Як повідомляв Главред, вчора в Кременчуці стався подібний випадок - госпіталізували 4-річну дитину, яка випиал велику кількість пігулок з аптечки. Малюк у вкрай важкому стані.

Серія отруєнь пігулками серед українських підлітків

У лютому 2021 року в Київській області в Боярці в академічному ліцеї Гармонія дві учениці ліцею отруїлися невідомою речовиною, одна з них померла, інша - потрапила до лікарні.

Пізніше жахливий челлендж з Tik-Tok, в якому дітей просять випити багато пігулок Дротаверину і "подивитися, що буде", дістався Києва - в клініку Охматдит доставили 15-річного киянина, який також наковтався таблеток.

У Сумах дві 16-річні школярки також отруїлися таблетками. Підлітки були госпіталізовані в обласну дитячу лікарню.

За словами консультанта з питань цифрової трансформації Андрія Журавльова, основною проблемою в цьому випадку є відсутність критичного мислення у дітей.

"Коли вони бачать якийсь челендж, якийсь виклик з Мережі, то вони на нього реагують, і реагують, як ми бачимо, досить ефективно і з великими проблемами для здоров'я. Технологічно це закрити майже немає ніяких засобів, навіть якщо ми спробуємо або закрити мережі, або відстежувати за ключовими словами. Якби таке було можливо - це було б дуже добре, але ми розуміємо, що такі мережі дуже швидко мігрують, придумують нові слова, щоб їх неможливо було відстежити, ініціатори змінюють ніки", — сказав експерт.

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