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Мама не вгледіла: 4-річна дитина проковтнула 60 пігулок на Полтавщині

30 листопада 2021, 11:21

Зараз хлопчик перебуває в лікарні. За його життя борються лікарі.

немовля, дитина, малюк
На Полтавщині дитина наковталася пігулок / Reuters

У Кременчуці Полтавської області госпіталізували 4-річну дитину, яка випила велику кількість таблеток з аптечки.

Інцидент стався в ніч на 30 листопада. У дитячу лікарню Кременчука була екстрено доставлена 4-річна дитина у вкрай важкому стані. Малюк під час гри випив велику кількість таблеток з батьківської аптечки, пише "Кременчуцька газета".

Медики поставили дитині діагноз "медикаментозне отруєння". Як розповіла його мама, вона не встигла встежити за заняттями сина. Поки вона займалася домашніми справами, дитина проковтнула щонайменше 60 таблеток.

Зараз за його життя борються лікарі, вживаючи всіх заходів для виведення з організму хімічні отрути.

читайте такожВбили каштани: матері загрожує серйозне покарання за смерть 8-річної дівчинки через отруєнняНагадаємо, Верховна Рада України розглянула законопроект про встановлення відповідальності за продаж лікарських засобів малолітнім і прийняла документ №5123-1 у другому читанні. "За" проект закону проголосували 315 нардепів.

Таким чином за продаж (у тому числі через Інтернет) та доставку лікарських засобів дітям до 14 років встановлено відповідальність у вигляді штрафу від 400 до 800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто, 6,8 тисячі - 13,6 тисячі гривень.

Автор: Сергій Кущ
viber
ліки діти отруєння
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