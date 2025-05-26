У Кременчуці проти патруля ТЦК застосували травмат і газовий балон

Ви дізнаєтеся:
- У чому суть конфлікту
- Яке рішення ухвалили правоохоронці
У неділю, 25 травня, у Кременчуці (Полтавська область) стався інцидент за участю патруля оповіщення територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Про це повідомив у Facebook обласний ТЦК і СП.
"Група із семи осіб вчинила спланований напад, застосувавши перцевий балончик, травматичний пістолет і пошкодивши автомобіль групи оповіщення. На місце події викликали слідчо-оперативну групу поліції", - розповіли військові.відео дня
У ТЦК вказали, що за добу знайшли і затримали двох підозрюваних, інших ще розшукують.
Відео нападу на машину ТЦК напередодні опублікували в Мережі. За словами місцевих жителів, машина ТЦК їхала за хлопцем на велосипеді і зіштовхнула його, у конфлікт вплуталися інші цивільні. На відео зафіксовано, як група чоловіків трощить автомобіль, потім він їде.
"Підійшли, допомогли хлопці, а ТЦК на них почали руки розпускали. І потім хлопці дали їм здачі", - ідеться в повідомленні.
Наразі на місці події правоохоронці розбираються в цій ситуації.
Мобілізація в Україні - що відомо
Нагадаємо, Главред писав, що Кабмін змінив порядок призову українців на військову службу за мобілізацією. Відтепер у реєстрах відображатиметься інформація про вручення повістки.
Зі свого боку командир 93 ОМБр "Холодний Яр" Шаміль Куртков зробив гучну заяву. Він вважає, що в Україні знизять мобілізаційний вік до 18 років.
Водночас експерт сказав, скільки чоловіків можуть призивати щодня. Владислав Селезньов припустив, якими можуть бути темпи мобілізації в другій половині весни.
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ТЦК і СП
Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки - орган військового управління України, який веде військовий облік і здійснює мобілізацію населення. Починаючи з 2022 року ТЦК і СП повністю замінили собою колишню систему військових комісаріатів, пише Вікіпедія.
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