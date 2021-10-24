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Сюрприз від Мінсоцполітики: жителі "червоних" зон карантину отримають підвищені субсидії

24 жовтня 2021, 16:36

Нормативи субсидій на оплату ЖКП в "червоній" зоні карантину стануть більшими.

Субсидія
Субсидії для жителів карантинних регіонів зростуть наполовину / УНІАН

У "червоних" зонах карантину будуть по-іншому нараховувати субсидії. Таким чином місцеві жителі отримають підвищені соцвиплати.

Зокрема, йдеться про збільшення соціальних нормативів на 50%.

Про це повідомило Міністерство соціальної політики.

"Розрахунок житлових субсидій на період карантину для "червоної" зони проводиться з урахуванням збільшених на 50% соціальних нормативів, в межах яких дається субсидія на холодну і гарячу воду, водовідведення, електроенергію і природний газ", – сказано в повідомленні.

читайте такожВсі йдуть на канікули: Данилов зажадав від МОН загальний "відпочинок"Стандартні соціальні нормативи для жителів регіонів, де діє локдаун, будуть таким:

  • Холодна вода - 2 кубометра на людину (при наявності гарячої води) і 3,6 кубометра (при відсутності гарячої води);
  • Гаряча вода - 1,6 кубометра на одну людину на місяць;
  • Водовідведення - 3,6 кубометра на одну людину на місяць;
  • Газ - при наявності плити і гарячої води - 3,3 кубометра на одну людину в місяць, при наявності плити і без гарячої води – 5,4 кубометра, при наявності газової плити і газової колонки – 10,5 кубометрів;
  • Електроенергія-70 кВт/год на місяць на сім'ю з однієї людини і додатково 30 кВт/год на місяць на кожного іншого члена сім'ї, але не більше 190 кВт / год на місяць.

Нагадаємо, львівський лікар Тарас Жиравецький заявив, що в Україні стрімко поширюється коронавірус. У зв'язку з цим, вже через 10-14 днів в медичній системі може трапитися колапс.

Також раніше волинський лікар-невропатолог Наталія Бобрик розповіла, чому вакциновані українці заражаються інфікуванням коронавірусом. За її словами, в країні відсутній колективний імунітет.

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