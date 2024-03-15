У Конотопі пролунав потужний вибух: росіяни вдарили по місту ракетою

Російські окупанти атакували ракетою цивільну інфраструктуру міста.

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Росіяни вдарили ракетою по Конотопу / Колаж: Главред, фото: pixabay, Міноборони РФ

Російські окупанти вдарили по Конотопу в Сумській області. Про це заявив мер міста Артем Семеніхін.

Росіяни вдарили ракетою по Конотопу / фото: скріншот

Росіяни вдарили ракетою по Конотопу / фото: скріншот

У Сумській ОВА підтвердили удар по Конотопу. Там зазначили, що росіяни атакували ракетою цивільну інфраструктуру міста.

"Російські терористи продовжують вчиняти злочини проти мирного населення Сумщини ... На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки ракетного удару уточнюються", - йдеться у повідомленні. відео дня

Росіяни вдарили ракетою по Конотопу / фото: скріншот

У Повітряних силах України перед вибухом попереджали про те, що росіяни можуть атакувати Сумщину із застосуванням тактичної авіації. Тоді повідомлялося про ймовірні пуски КАБів.

Росіяни вдарили ракетою по Конотопу / фото: скріншот

У Мережі повідомляють про те, що за попередніми даними росіяни завдали удару ракетою Х-59.

Удари по Сумах

У ніч на 6 березня в Сумах прогриміли масштабні вибухи. Росіяни вдарили по місту 3 "шахедами". Унаслідок цього в будинках вибито вікна, почалася пожежа. На щастя, загиблих немає. Також відомо про те, що було пошкоджено будівлі лікарень.

Уже наступного дня РФ вдарила по місту ракетою. Російські окупанти атакували об'єкти цивільної інфраструктури. Вибуховою хвилею було вибито вікна та двері в лікарні, центрі крові та Центрі екстреної медичної допомоги.

Увечері президент України Володимир Зеленський розповів про те, що внаслідок ракетного удару в Сумах є загиблі та поранені.

У ніч на 13 березня російський "Шахед" ударив у багатоквартирний будинок у Сумах. Там досі продовжують розбирати завали. Повністю знищено було 15 квартир, ще 15 - пошкоджено. Унаслідок удару загинули 3 людини, тіло ще однієї дівчини шукають.

Що таке дрон Shahed / Інфографіка: Главред

Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

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