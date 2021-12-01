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Під Радою мітингують: будівля оточена поліцією і Нацгвардією

1 грудня 2021, 12:26

Копи перевіряють мікроавтобуси.

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Мітинг під Радою / соцмережі

Під будівлею Верховної Ради України зібралися близько 600 учасників кількох акцій. У більшості, вимоги активістів стосуються збереження спрощеної системи оподаткування та збереження ФОП - "Save ФОП".

Як повідомляє Укрінформ, в даний час по периметру парламенту знаходяться орієнтовно 300-350 поліцейських.

Крім того, Раду по периметру також охороняють військовослужбовці Нацгвардії.

Недалеко від будівлі парламенту розташовані автобуси і близько 10 броньованих машин.

Навпроти будівлі Верховної Ради України активісти встановили сцену і тримають в руках плакати з написами на кшталт "ні знищенню спрощеної системи оподаткування" та інше.

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При цьому, транспорт вулицями, прилеглими до будівлі ВР, їздить, так як ці вулиці в даний час не перекриті.

В цілому, ситуація спокійна. Однак патрульна поліція біля метро" Арсенальна " вибірково перевіряє автомобілі. Зокрема, мікроавтобуси.

Нагадаємо, 30 листопада перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко заявив, що 1 грудня готуються "підвезення" людей до парламенту, які планують заблокувати проходи, і що людям в регіонах пропонують по тисячі гривень на день для участі в держперевороті.

За словами Корнієнка, він отримав цю інформацію від правоохоронців.

Тим часом, напередодні параламент прийняв" ресурсний " закон Про оподаткування для українців, яким, зокрема, передбачається збільшити податок на землю - 1500 грн на рік за 1 га.

Також Главред писав, що в центрі Києва в середу, 1 грудня, через масові заходи очікуються обмеження руху транспорту. У Патрульній поліції Києва склали карту ймовірних заторів.

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