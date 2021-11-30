Власників земельних паїв змусять платити податок: за кожен гектар по 1500 грн

Українцям доведеться платити за свою ж землю / УНІАН

Верховна рада України прийняла закон, який зобов'язує всіх українців - власників земельний паїв, сплачувати мінімальний податок в 1,5 тис.грн з кожного гектара.

Про це йдеться в новому, так званому, "ресурсному" законі, прийнятому нардепами 30 Листопада. Даний закон набуде чинності з 1 січня 2022 року.

Однак для цього його має підписати президент.

Відзначається, що податки доведеться платити навіть тоді, коли ділянка розташована в місті, так як він теж фактично вважається городом. Якщо розмір цього городу становить 0,5 га (50 соток), власникам доведеться платити фіксований податок.

Крім того, платити податок доведеться навіть у тому випадку, коли людина вирощує на цій земельній ділянці продукцію виключно для власного споживання, а не для продажу на ринку.

Реклама

Якщо ж сільськогосподарські земельні ділянки розташовані за межами населених пунктів, то власники паїв повинні будуть змушені платити не менше мінімальної суми податку, тобто, приблизно 1,5 тис. грн з 1 гектара.

Нагадаємо, 30 Листопада Верховна Рада прийняла закон про збільшення ставок податків, акцизів та інших платежів до державного бюджету.

У другому читанні проект №5600 підтримали 255 депутатів. З них 210-представники фракції Слуга народу.