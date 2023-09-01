"Вийшла з мого шикарного, розкішного магазину": у Мережі спалахнув мовний скандал з продавщицею з Дніпра

Продавщиця інтернет-магазину духів влаштувала істерику через те, що клієнтка зажадала від неї обслуговуючи російською мовою.

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Продавщиця Ірина стверджувала, що Дніпро - російське місто / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com і скріншот з відео

В українському сегменті інтернету розгорівся новий мовний скандал. Його влаштувала якась Ірина з Дніпра-продавщиця з інтернет-магазину парфумів. Відеозапис інциденту опублікувала в Instagram розлючена клієнтка Ольга з Луцька.

Все почалося, коли волинянка вирішила зробити замовлення духів. Їй відповіла продавець Ірина - але на російській мові. У відповідь Ольга запитала - чи з України продавщиця.

У відповідь Ірина почала стверджувати, що Дніпро (причому вона використовувала стару назву міста ‒ Дніпропетровськ) — російське місто і тут українською не говорять. Але на цьому продавщиця не зупинилася і записала гнівне голосове повідомлення, де стала образами обсипати клієнтку.

"Дівчинка, моя. Ти там з Луцька, Волинської області. Це взагалі не має ніякого відношення. У нас своя держава. Живи там, говори мовою. Не лізь сюди в Дніпропетровськ і взагалі. Вийшла звідси з мого шикарного, розкішного магазину. Це для російськомовних людей. Не для таких, як ти", - буквально плювалася люттю Ірина.

У відповідь клієнтка побажала продавчині "лікуватися". Чим гарантовано перевела істерику Ірини на інший рівень. І та записала ще одне шалене голосове.

"Відійди від російських міст, ми — росіяни — Харків, Дніпропетровськ, Одеса, пішла відійшла", — проволала Ірина.

Мовні скандали в Україні:

В Одесі вже неодноразово спалахували мовні конфлікти. Нещодавно розгорівся скандал в одному з місцевих закладів громадського харчування – відвідувачку відмовилися обслуговувати українською мовою. Після сварки власник відмовився обслуговувати дівчину і виставив її за двері, заявивши, що кафе – його приватна власність.

Також раніше повідомлялося, що киянці відмовили в співбесіді, тому що вона спілкується тільки українською та англійською. У Києві розгорівся мовний скандал між компанією Budhouse Group і дівчиною, яка хотіла влаштуватися на посаду журналіста-редактора.

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