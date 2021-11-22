У Києві п'яні розбірки в нічному клубі закінчилися масовим побоїщем

Бешкетників втихомирювали шість екіпажів поліції і два екіпажі охорони.
У Києві нетверезі відвідувачі нічного клубу Ескалібур на Лівому березі влаштували масову бійку.
Бійка, яка переросла в масове зіткнення, сталася на вулиці Андрія Малишка, повідомляє Київ Оперативний.
Відзначається, що компанія молодих людей відпочивала в закладі, при цьому один з хлопців почав кидатися на інших відвідувачів.
В ситуацію втрутилася охорона закладу. Однак забіяка не заспокоївся і повернувся в клуб з друзями.
Після цього вже почалася масова бійка, в який приймали участь багато відвідувачів нічного клубу.
В результаті на місце подій викликали поліци. Бешкетників втихомирювали шість екіпажів поліції і два екіпажі охорони.
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Нагадаємо, в Дніпрі біля одного з готелів трапилася масова бійка. Конфлікт почався між двома хлопцями, які не поділили дівчину, і намагалися розібратися між собою.
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