Народна підтримка і шизофренія: Невзоров пояснив, на що в Росії спирається путінська війна

Олександр Невзоров / Instagram А. Невзорова / Генштаб ЗСУ

Олександр Невзоров - відомий і скандальний російський публіцист-опозиціонер (нещодавно став громадянином України) пояснив, то жорстока і нелюдська війна, яку ведуть росіяни проти українців, має потужне коріння в самій Росії. Саме про це сказав даючи інтерв'ю українській журналістці Олесі Бацман.

"Війна ця насичується путінською шизофренією, фашизмом і народною підтримкою в Росії", - висловився Невзоров.

За словами публіциста, з шизофренією диктатора і фашизмом нічого вдіяти не можна. І всі сили потрібно направити на третій фактор.

"Крім 10-15% фашистів, які готові вдихати аромат трупозних ям і облизуватися від щастя, якщо в них лежать українці, є люди абсолютно невизначені і не знають правди про цю війну", - стверджує Невзоров.

Наприкінці свого невеликого спічу публіцист сказав, що певна частина росіян вже на цей момент починають дізнаватися правду про жорстоку війну, яку Росія розв'язала проти України. І вкрай важливо остаточно позбавити Путіна даної народної підтримки.

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Нагадаємо, кілька днів Антон Геращенко - екснардеп, а нині радник міністра внутрішніх справ України Дениса монастирського розголосив інформацію про те, що Олександр Невзоров і його дружина Лідія Невзорова завдяки указу президента Зеленського отримали українське громадянство. з формулюванням "За видатні заслуги перед нашою країною".

Трохи пізніше публіцист особисто на своєму каналі в месенджері Telegram офіційно підтвердив - українське громадянство йому надано.

6 червня в рамках своєї чергової пресконференції український лідер Володимир Зеленський особисто заявив - Невзоров отримав громадянство України. І пояснив таке рішення фактором прагматичності.

"Маємо розгойдувати Росії як можемо. Треба це робити. Вважаю, що і ця хороша зброя теж – люди будь-якого громадянства, які виступають за Україну і її підтримують", - підкреслив президент.

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