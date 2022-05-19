"Дочка ще дихала": поліцейський з Бородянки знайшов мертвими всю сім'ю після обстрілу окупантів

Поліцейський з Бородянки знайшов мертвими всю сім'ю після обстрілу окупантів / BBC

Поліцейський Іван Сімороз з Бородянки 26 лютого втратив всю свою сім'ю - російська ракета потрапила прямо в його будинок.

Того дня він був на роботі і раптово почув гучний звук вибуху. Іван відразу ж подзвонив рідним, але всі були всі зони, пише BBC.

Поліцейський зрозумів, що сталося щось недобре. Він поїхав разом з колегами в свій будинок на вулиці Центральній, але побачив тільки руїни. Іван сподівався, що його рідні залишилися в живих. Думав, може, сховалися в погребі.

Однорічна Полінка ще дихала

На допомогу в пошуках приїхали сусіди і родичі. Спочатку Іван знайшов матір, яка лежала на холодильнику. За 200 метрів від дому поліцейський побачив тіло свого молодшого брата. Йому відірвало руки і ноги. Поруч з ним сиділа його улюблена собака.

Після цього знайшли засипану цеглою бабусю. Тітка Івана побачила його однорічну дочку Поліну на дивані, дитя ще дихало.

Згодом Іван побачив мертву дружину і батька. Поліну відвезли в лікарню, але, на жаль, дівчинка теж не вижила.

Фото: BBC

Після того, що сталося Іван взяв всього три дні відпустки. Він працював на військовому блокпосту неподалік і допомагав людям евакуюватися на автобусах в безпечні райони. Згодом Івана нагородили медаллю За заслуги та відвагу.

У Бородянці було виявлено понад 1200 тіл

Його відділення поліції почало працювати одним з перших після виходу росіян з Київської області. За цей час там було виявлено понад 1200 тіл.

Робота зараз допомагає чоловікові пережити своє горе. Коли жителі Бородянки і поліція почали відбудовувати місто, Іван зустрів людей, які пережили схожі трагедії. Він каже, що його дружні стосунки та підтримка колег були безцінні.

"У кожного в Бородянці є біда і проблеми, – зізнався поліцейський. - Треба допомагати людям. Робота і мої друзі - це допомагає і підтримує".

Раніше мешканка Бородянки розповіла, як російські окупанти захопили її село під Києвом, і вона вдруге у своєму житті опинилася в центрі військових дій.

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