У Києві скасовують рейси міської електрички: повний список

Електрички не ходитимуть кілька днів / УНІАН

В Києві проходить ремонт на станції "Почайна". У зв'язку з цим, там тимчасово скасовують деякі рейси міської електрички.

За інформацією "Київпастрансу", рейси будуть скасовані 8, 9, 10 грудня 2021 року з 9:00 до 18:00.

Список:

№7410 Борщагівка-Дарниця; №7414 Борщагівка-Дарниця; №7416 Борщагівка-Дарниця; №7418 Борщагівка-Дарниця; №7419/7420 Дарниця-Дарниця; №7421/7422 Дарниця-Дарниця; №7502 Почайна-Дарниця; №7413 Дарниця-Київ-Волинський; №7507 Троєщина-Почайна.

Є деякі зміни і в маршруті електропоїздів:

№7328 Київ-Волинський-Дарниця; №7409 Дарниця-Київ-Волинський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що пасажирам регіональних поїздів більше не доведеться стояти в черзі в касу, так як доомпанія "Укрзалізниця" змінила правила для проїзних документів в електричках.

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