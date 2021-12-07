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У Києві скасовують рейси міської електрички: повний список

7 грудня 2021, 18:42

Рейси скасовують тимчасово - 8, 9, 10 грудня 2021 року з 9:00 до 18:00.

електричка
Електрички не ходитимуть кілька днів / УНІАН

В Києві проходить ремонт на станції "Почайна". У зв'язку з цим, там тимчасово скасовують деякі рейси міської електрички.

За інформацією "Київпастрансу", рейси будуть скасовані 8, 9, 10 грудня 2021 року з 9:00 до 18:00.

Список:

  1. №7410 Борщагівка-Дарниця;
  2. №7414 Борщагівка-Дарниця;
  3. №7416 Борщагівка-Дарниця;
  4. №7418 Борщагівка-Дарниця;
  5. №7419/7420 Дарниця-Дарниця;
  6. №7421/7422 Дарниця-Дарниця;
  7. №7502 Почайна-Дарниця;
  8. №7413 Дарниця-Київ-Волинський;
  9. №7507 Троєщина-Почайна.

Є деякі зміни і в маршруті електропоїздів:

  1. №7328 Київ-Волинський-Дарниця;
  2. №7409 Дарниця-Київ-Волинський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що пасажирам регіональних поїздів більше не доведеться стояти в черзі в касу, так як доомпанія "Укрзалізниця" змінила правила для проїзних документів в електричках.

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