У Києві скасовують рейси міської електрички: повний список

Рейси скасовують тимчасово - 8, 9, 10 грудня 2021 року з 9:00 до 18:00.
В Києві проходить ремонт на станції "Почайна". У зв'язку з цим, там тимчасово скасовують деякі рейси міської електрички.
За інформацією "Київпастрансу", рейси будуть скасовані 8, 9, 10 грудня 2021 року з 9:00 до 18:00.
Список:
- №7410 Борщагівка-Дарниця;
- №7414 Борщагівка-Дарниця;
- №7416 Борщагівка-Дарниця;
- №7418 Борщагівка-Дарниця;
- №7419/7420 Дарниця-Дарниця;
- №7421/7422 Дарниця-Дарниця;
- №7502 Почайна-Дарниця;
- №7413 Дарниця-Київ-Волинський;
- №7507 Троєщина-Почайна.
Є деякі зміни і в маршруті електропоїздів:
- №7328 Київ-Волинський-Дарниця;
- №7409 Дарниця-Київ-Волинський.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що пасажирам регіональних поїздів більше не доведеться стояти в черзі в касу, так як доомпанія "Укрзалізниця" змінила правила для проїзних документів в електричках.
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Автор: Уляна Виноградова