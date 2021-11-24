"Немає культури": поведінка пасажирів у новій електричці від Укрзалізниці обурила українців

Пасажири в новому електропоїзді / facebook.com/ol.vasilyev

"Укрзалізниця"запустила оновлений електропоїзд за маршрутом Львів-Сянки. Але пасажири поводяться в новеньких вагонах, як і раніше.

Як розповів блогер Олег Васильєв, в даній електричці в головних вагонах є місця для інклюзивних груп населення, туалети, кріплення для велосипедів.

"Правда, головні вагони закриті. При необхідності потрібно звертатися до роз'їзних касирів", - зазначив Васильєв на своїй сторінці в Facebook.

В оновленому електропоїзді вхідні двері вагонів обладнані додатковим освітленням, Працює автоінформатор з оголошенням зупинок, електронне табло. Але не всі пасажири ставляться дбайливо до транспорту.

читайте такожЛюди будили натовпом: Укрзалізниця потрапила в гучний скандал через п'яного співробітника, який заснув"На жаль, пасажири не змінюють своїх поганих звичок і лягають на сидіння у взутті. Якщо таке ставлення до рухомого складу буде і далі, то невідомо, скільки цей поїзд збережеться в якісному стані", - розповів блогер.

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Пасажири в новому електропоїзді / facebook.com/ol.vasilyev

Пасажири в новому електропоїзді / facebook.com/ol.vasilyev

Васильєв нагадав, що раніше в "Укрзалізниці" повідомили, що на капремонт цього поїзда витратили 72 мільйони гривень.

Українці в Мережі вже відреагували на побачені кадри:

"Викинути таких з поїзда якщо не знає як себе вести, то нехай пішки ходить", "Люди важко працюють і тому хочуть поспати, не лайте простих людей", "Чого не дати народу плацкартний вагон? Ось це було бути інклюзив! На плацкартах явно є попит!", "В поїздах повинна бути охорона. У кожному. Тоді все буде ок", "Немає культури, не вчили з дитинства".

Раніше повідомлялося, що відома українська актриса і активістка Римма Зюбіна поділилася враженнями від поїздки в поїзді "Укрзалізниці" за маршрутом Херсон-Київ і обурилася рівнем надання послуг для пасажирів.

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