"Або він виходить, або ми не їдемо": у Запоріжжі водій маршрутки обматюкав пільговика

У Запоріжжі водій маршрутки вилаяв пільговика / скріншот

У Запоріжжі водій маршрутки № 69 нахамив чоловікові, який намагався скористатися пільговим проїздом. Кермувальник навіть не намагався підбирати слова, використовуючи матірну лайку.

Відео інциденту в маршрутці з часом з'явилося в соціальних мережах. Судячи з ролика, водій перебував не в врівноваженому емоційному стані. Той, не вибираючи виразів, почав "пояснювати" пасажиру, що пільговий проїзд нібито скасували.

"Я тобі кажу: оплачуй проїзд. Пільги скасовані. Та мені на***ти, що ти говориш. ***дон, кінчений. Ти у мене все життя будеш дивитися тільки вперед", – кричав на весь салон водій.

Емоційна мова шофера результата не мала. Після чого чоловік вдався до погроз, що зійде з маршруту, якщо пільговик не вийде з автобуса. На цьому шофер не зупинився та почав виганяти усіх пасажирів.

"На вихід все. Або він виходить, або ми не їдемо", – додав шофер. У коментарях люди пишуть, що така манера спілкування з пасажирами – нормальна для цього водія. Вже не один раз він влаштовував подібні скандали.

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