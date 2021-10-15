"Або він виходить, або ми не їдемо": у Запоріжжі водій маршрутки обматюкав пільговика

Пасажиру шофер намагався "пояснити", що пільговий проїзд нібито скасували.
У Запоріжжі водій маршрутки № 69 нахамив чоловікові, який намагався скористатися пільговим проїздом. Кермувальник навіть не намагався підбирати слова, використовуючи матірну лайку.
Відео інциденту в маршрутці з часом з'явилося в соціальних мережах. Судячи з ролика, водій перебував не в врівноваженому емоційному стані. Той, не вибираючи виразів, почав "пояснювати" пасажиру, що пільговий проїзд нібито скасували.
"Я тобі кажу: оплачуй проїзд. Пільги скасовані. Та мені на***ти, що ти говориш. ***дон, кінчений. Ти у мене все життя будеш дивитися тільки вперед", – кричав на весь салон водій.
Емоційна мова шофера результата не мала. Після чого чоловік вдався до погроз, що зійде з маршруту, якщо пільговик не вийде з автобуса. На цьому шофер не зупинився та почав виганяти усіх пасажирів.
"На вихід все. Або він виходить, або ми не їдемо", – додав шофер. У коментарях люди пишуть, що така манера спілкування з пасажирами – нормальна для цього водія. Вже не один раз він влаштовував подібні скандали.
Інші інциденти в громадському транспорті:
- Під Одесою маршрутник у грубій формі відмовив у безплатному проїзді бійцю АТО, коли той захотів скористатися своїм правом пільгового проїзду. За такий вчинок активісти облили його зеленкою.
- У Запоріжжі водій маршрутки мало не пробив голову пенсіонеру, який намагався проїхати пару зупинок. Спочатку викинув з салону його рюкзак, а потім щосили вдарив дверима по голові. Люди заступилися за літнього потерпілого та не дали втекти водієві.
- У Маріуполі маршрутник-меломан накинувся на пасажирку. Все почалося через зауваження жінки до водія про гучну музику в салоні маршрутки. Чоловік на прохання пасажирки повівся неадекватно: посипалися образи і погрози в бік пасажирки.