Комплекси ППО Patriot в Україну поки не прибули - речник Повітряних сил Ігнат

Офіцери української армії ще не отримали американської системи ППО Patriot із запасів польської армії, заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

Юрій Гнат / колаж фото "Арміяінформ" і Commons.wikimedia.org

Збройні сили України поки не отримали американські системи протиповітряної оборони Patriot із запасів польської армії. Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

"Безумовно, Patriot буде в Україні, рішення прийнято, люди навчаються. Очікуємо найближчим часом. Дійсно, воно буде, відбудеться", - сказав він.

За словами Ігната, українці дізнаються про те, що ЗСУ отримали системи Patriot, коли командувач повітряними силами ЗСУ Микола Олещук протестує систему особисто (як це було з зенітно-ракетним комплексом IRIS-T), або коли ЗС повідомлять про перший російський літак, який був за допомогою ЗРК Patriot.

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"Patriot здатний збивати цілі на відстані до 150 км, аеродинамічні цілі. Балістика менша - 40 км. Тому наберемося терпіння і чекатимемо, коли ця новинка буде дійсно вже в Україні", − підсумував він.

Поставки комплексів Patriot в Україну

Відправлення Patriot планувалося в рамках пакету військової допомоги від США, оголошеного 21 грудня 2022 року. У січні за підсумками переговорів з президентом США Джо Байденом канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив, що Берлін також направить в Україну системи Patriot.

16 січня українські військові прибули до США для навчання застосуванню комплексів, того ж дня аналогічні навчання розпочалися у ФРН. Прем'єр Нідерландів Марк Рютте також говорив про намір передати Україні комплекси Patriot.

7 березня міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив - в Україну вже доставлені перші комплекси ППО Patriot.

Але пізніше Міноборони Польщі у відповідь на інформаційний запит журналістів спростувало цю інформацію.

Там повідомили, що Блащак вказав, що завдяки зусиллям Польщі було прийнято рішення про передачу Patriot Україні, а твердження про отримання ППО може бути пов'язане з помилкою під час перекладу його заяви.

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