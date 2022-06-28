РФ використала проти України ракет на $200 мільйонів лише за 2 дні – ЗМІ/ УНІАН, Полтавська ОВА

Росія за два дні, 25 і 26 червня, випустила по Україні від 60 до 80 далекобійних ракет. Загальна вартість цієї кількості ракет становить від 150 до 220 мільйонів доларів.

До такої цифри дійшли після підрахунків журналісти видання Forbes. Вони зазначають, що російські окупанти за вихідні застосували проти України весь арсенал ракет, який у них був.

Так, загарбники обстрілювали територію нашої держави ракетами: "Точка-У", Х-22, "Онікс", "Іскандер", "Калібр" і Х-101.

Найбільше ракет вони випустили по Житомирській області – близько 30. Ще 20 загарбники запустили по Чернігівській області.

Також ворожими ракетами були обстріляні:

Київська,

Хмельницька,

Львівська,

Дніпропетровська області,

місто Київ,

Миколаїв,

Харків.

Нагадаємо, російські окупанти 27 червня вдарили по торговому центрі у Кременчуці на Полтавщині, де перебувало близько тисячі мирних жителів. Внаслідок цього загинули 18 людей, 59 постраждали, з них 25 людей госпіталізували. Ще декілька десятків людей вважають безвісти зниклими.

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