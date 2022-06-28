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У Миколаєві прогриміли вибухи: по місту випустили понад 10 ракет, є "прильоти"

28 червня 2022, 07:45

У небі над Миколаєвом видно стовпи диму. За даними ЗМІ, ракетного удару було завдано з боку Херсона. Мер міста закликав мешканців залишатися у укриттях.

Вибухи у Миколаєві пролунали рано вранці 28 червня 2022 / Фото Telegram

Вранці у вівторок, 28 червня, російські окупанти обстріляли Миколаїв. Ворог запускає ракети з-під тимчасово окупованого Херсона. Telegram-канали пишуть, що по Миколаєву випустили вже понад десять ракет. Над містом підіймаються стовпи диму.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що близько 5 години ранку в місті оголосили повітряну тривогу. Одразу ж після цього в Миколаєві один за одним пролунали вибухи.

Сенкевич закликав жителів міста залишатися в укриттях.

"У місті лунають вибухи. Всі - в укриття. З'ясовуємо всю інформацію", - написав він у Telegram.

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Telegram-канал Суспільне Миколаїв повідомляє, що близько 5-ї години ранку над Миколаєвом спрацювала система протиповітряної оборони. В результаті ліквідації ворожої ракети в небі залишилися білі сліди.

Крім того, інші Telegram-канали писали, що російські окупанти випустили по Миколаєву з боку тимчасово окупованого Херсона вже понад десять ракет.

Очевидці пишуть, що в місті зафіксовано "прильоти".

Дивіться новини Миколаєва онлайн:

Ракетний удар по Кременчуку

27 червня окупанти вдарили ракетами про Кременчуку Полтавської області. РФ завдала ракетного удару по ТЦ "Амстор" двома ракетами. У цей момент в будівлі знаходилося до 1000 мирних жителів. Пізніше стало відомо про перших загиблих і десятки постраждалих.

Нанести ракетний удар по торговому центру в Кременчуці Полтавській області могли лише відморожені терористи, заявив президент Володимир Зеленський у зверненні 27 червня.

Вранці 28 червня голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін повідомив, що кількість жертв ракетного удару у Кременчуці зросла до 18.

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