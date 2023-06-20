РФ атакувала Київ, Львів, Запоріжжя, є "прильоти": що відомо

У повітряному просторі навколо Києва було виявлено та знищено майже два десятки ворожих "Шахедів".

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Окупанти атакували Україну дронами-камікадзе / УНІАН, Telegram

У ніч на 20 червня у низці областей України була оголошена повітряна тривога. У Повітряних силах ЗСУ попередили про загрозу застосування російськими окупантами балістичних ракет та ударних БПЛА. Вибухи пролунали у Львові, Запоріжжі, Києві. У столиці працювали сили ППО, у Львові - є "приліт".

Вибухи у Львові

Окупанти атакували Львівщину дронами-камікадзе. Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив про удар по інфраструктурному об'єкту в обласному центрі. На місці виникла пожежа. Постраждалих, за попередніми даними, немає.

"Попередньо: у Львові є влучання в об'єкт критичної інфраструктури. Люди не постраждали. Була пожежа. На місці працюють всі служби", - написав Козицький в Telegram.

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Вибухи в Києві

Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив, що окупанти атакували столицю "Шахедами".

"Це лише друга атака іранськими дронами по Києву з початку місяця та перша за останні 18 днів", - йдеться у повідомленні КМВА у Telegram.

Дрони заходили в столицю хвилями за різними напрямками. Повітряна тривога тривала понад три години.

"Силами і засобами нашої ППО в повітряному просторі навколо Києва було виявлено і знищено майже два десятки ворожих цілей", - повідомив Попко.

Вибухи в Запоріжжі

У Запоріжжі в ніч на вівторок, 20 червня, під час повітряної тривоги прогриміли вибухи. Їх було чути близько години ночі. Повторні потужні вибухи прогриміли близько 1:33.

Тривогу в Запорізькій області оголосили ще о 21:30. У Повітряних силах ЗСУ повідомили про активність ворожої тактичної авіації в акваторії Азовського моря.

Пізніше в Запорізькій області було зафіксовано рух БПЛА Shahed. Крім того, на Сході та Півдні України була загроза застосування російськими окупантами балістичного озброєння.

Голова Запорізької ОВА Юрій Малашко пізніше повідомив у Telegram, що Запоріжжя та передмістя були під прицілом окупаційної армії РФ.

Мішенями окупантів стали комунікації, майно та техніка сільськогосподарського та фермерського господарства, а також популярного місця відпочинку.

За його словами, інформація про постраждалих людей не надходила. Фахівці працюють над ліквідацією наслідків ворожих ударів.

"Поки російські снаряди знищують цивільні об'єкти, воюють з мирними людьми і тваринами, ЗСУ продовжує шлях до звільнення нашої землі та довгоочікуваної перемоги. Відновимо і відбудуємо!" - підкреслив Малашко.

Що кажуть у Генштабі

За даними Генштабу ЗСУ, минулої ночі російські окупанти завдали чергового масованого ракетно-авіаційного удару по Україні.

"Попередньо, 28 "шахедів" із 30 запущених ворогом - знищено. Також, по Запоріжжю та його околицях окупанти застосували 7 ракет С-300 - інформація уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Минулої доби, ворог застосував 4 крилаті ракети "Калібр" і 4 іранських ударних БпЛА "Shahed-136/131". Усі 8 повітряних цілей були знищені.

Крім того, ворог завдав понад 45 авіаційних ударів, здійснив близько 70 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, постраждали мирні люди.

Атаки РФ на Україну

У ніч на понеділок, 19 червня, російська окупаційна армія атакувала Україну іранськими дронами-камікадзе і ракетами. У східних і південних областях оголошували повітряну тривогу. В Одеській області були чутні вибухи, працювала ППО.

Пізніше у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що ворог завдав удару на Південному та східному напрямках чотирма крилатими ракетами "Калібр" та чотирма ударними дронами іранського виробництва "Shahed-136/131".

Пуски крилатих ракет здійснювалися з підводного човна в Чорному морі, "шахедів" – зі східного узбережжя Азовського моря.

Всі вісім повітряних цілей були знищені протиповітряною обороною.

16 червня російські окупанти також влаштували ракетну атаку на Україну. Було знищено шість ракет "Кинджал" і шість "Калібрів". У Київській області внаслідок ракетного удару постраждали двоє дітей і літня жінка. Її відкинуло ударною хвилею. Пошкоджено понад 30 будинків.

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