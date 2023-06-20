УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

РФ атакувала Київ, Львів, Запоріжжя, є "прильоти": що відомо

Анна Ярославська
20 червня 2023, 06:45 оновлено 20 червня, 07:12
6553
У повітряному просторі навколо Києва було виявлено та знищено майже два десятки ворожих "Шахедів".
Іранські дрони Shahed
Окупанти атакували Україну дронами-камікадзе / УНІАН, Telegram

У ніч на 20 червня у низці областей України була оголошена повітряна тривога. У Повітряних силах ЗСУ попередили про загрозу застосування російськими окупантами балістичних ракет та ударних БПЛА. Вибухи пролунали у Львові, Запоріжжі, Києві. У столиці працювали сили ППО, у Львові - є "приліт".

Вибухи у Львові

Окупанти атакували Львівщину дронами-камікадзе. Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив про удар по інфраструктурному об'єкту в обласному центрі. На місці виникла пожежа. Постраждалих, за попередніми даними, немає.

"Попередньо: у Львові є влучання в об'єкт критичної інфраструктури. Люди не постраждали. Була пожежа. На місці працюють всі служби", - написав Козицький в Telegram.

відео дня

Вибухи в Києві

Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив, що окупанти атакували столицю "Шахедами".

"Це лише друга атака іранськими дронами по Києву з початку місяця та перша за останні 18 днів", - йдеться у повідомленні КМВА у Telegram.

Дрони заходили в столицю хвилями за різними напрямками. Повітряна тривога тривала понад три години.

"Силами і засобами нашої ППО в повітряному просторі навколо Києва було виявлено і знищено майже два десятки ворожих цілей", - повідомив Попко.

Вибухи в Запоріжжі

У Запоріжжі в ніч на вівторок, 20 червня, під час повітряної тривоги прогриміли вибухи. Їх було чути близько години ночі. Повторні потужні вибухи прогриміли близько 1:33.

Тривогу в Запорізькій області оголосили ще о 21:30. У Повітряних силах ЗСУ повідомили про активність ворожої тактичної авіації в акваторії Азовського моря.

Пізніше в Запорізькій області було зафіксовано рух БПЛА Shahed. Крім того, на Сході та Півдні України була загроза застосування російськими окупантами балістичного озброєння.

Голова Запорізької ОВА Юрій Малашко пізніше повідомив у Telegram, що Запоріжжя та передмістя були під прицілом окупаційної армії РФ.

Мішенями окупантів стали комунікації, майно та техніка сільськогосподарського та фермерського господарства, а також популярного місця відпочинку.

За його словами, інформація про постраждалих людей не надходила. Фахівці працюють над ліквідацією наслідків ворожих ударів.

"Поки російські снаряди знищують цивільні об'єкти, воюють з мирними людьми і тваринами, ЗСУ продовжує шлях до звільнення нашої землі та довгоочікуваної перемоги. Відновимо і відбудуємо!" - підкреслив Малашко.

Що кажуть у Генштабі

За даними Генштабу ЗСУ, минулої ночі російські окупанти завдали чергового масованого ракетно-авіаційного удару по Україні.

"Попередньо, 28 "шахедів" із 30 запущених ворогом - знищено. Також, по Запоріжжю та його околицях окупанти застосували 7 ракет С-300 - інформація уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Минулої доби, ворог застосував 4 крилаті ракети "Калібр" і 4 іранських ударних БпЛА "Shahed-136/131". Усі 8 повітряних цілей були знищені.

Крім того, ворог завдав понад 45 авіаційних ударів, здійснив близько 70 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, постраждали мирні люди.

Атаки РФ на Україну

У ніч на понеділок, 19 червня, російська окупаційна армія атакувала Україну іранськими дронами-камікадзе і ракетами. У східних і південних областях оголошували повітряну тривогу. В Одеській області були чутні вибухи, працювала ППО.

Пізніше у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що ворог завдав удару на Південному та східному напрямках чотирма крилатими ракетами "Калібр" та чотирма ударними дронами іранського виробництва "Shahed-136/131".

Пуски крилатих ракет здійснювалися з підводного човна в Чорному морі, "шахедів" – зі східного узбережжя Азовського моря.

Всі вісім повітряних цілей були знищені протиповітряною обороною.

16 червня російські окупанти також влаштували ракетну атаку на Україну. Було знищено шість ракет "Кинджал" і шість "Калібрів". У Київській області внаслідок ракетного удару постраждали двоє дітей і літня жінка. Її відкинуло ударною хвилею. Пошкоджено понад 30 будинків.

Інші новини:

війна в Україні новини України Вибух у Києві вибух війна Росії та України ракетний удар
Реклама

Головне за день

ЗСУ атакували й досягли успіху на трьох ділянках фронту – ISW

ЗСУ атакували й досягли успіху на трьох ділянках фронту – ISW

07:41 Україна
РФ атакувала Київ, Львів, Запоріжжя, є "прильоти": що відомо

РФ атакувала Київ, Львів, Запоріжжя, є "прильоти": що відомо

06:45 Україна
"Буде дуже жорсткий двобій": Маляр розповіла про складну ситуацію на фронті

"Буде дуже жорсткий двобій": Маляр розповіла про складну ситуацію на фронті

23:29 Україна
Всі головні новини

Останні новини

08:21

Лише російська технологія: що не так з "африканською місією"

07:48

Захисника не дочекалися двоє дітей і вагітна дружина: на фронті загинув бойовий медик

07:41

ЗСУ атакували й досягли успіху на трьох ділянках фронту – ISW

07:41

Момент потрапив на відео: Роббі Вільямс почав задихатися під час концертуВідео

06:45

РФ атакувала Київ, Львів, Запоріжжя, є "прильоти": що відомо

НАТО готується вступити у війну на боці України – Олександр КочетковНАТО готується вступити у війну на боці України – Олександр Кочетков
06:30

Що не так зі звертаннями "пане", "товаришу", "громадянине": Авраменко ошелешив поясненнямВідео

06:11

Чого чекати від саміту НАТО у ВільнюсіПогляд

05:55

Як швидко і просто очистити пам'ять телефону: способи, про які багато хто забув

05:35

Гороскоп на липень 2023 для Раків: конфлікт, збільшення доходів і нове починанняВідео

Реклама
04:00

Яке сьогодні свято 20 червня: що в цей день сталося і кого вітати

03:35

Готовий встати в стійло: Жерар Піке одружується з юною моделлю - ЗМІВідео

03:05

Як оживити пожовклі огірки: геніальний лайфхак творить справжні дива

02:35

"Навіщо нам НАТО?": Україна може створити свій оборонний союз - КочетковВідео

02:05

Всі будуть в захваті: що можна зробити з губок для миття посуду

01:35

Тука пояснив, хто "вкидає" в обіг чутки про проблеми ПутінаВідео

00:45

Вікторія Бекхем розкрила секрет вічної молодості шкіри - таке зробить не кожнаВідео

00:10

"Значно менші, ніж у росіян": Резніков оцінив втрати України у війніВідео

19 червня, понеділок
23:29

"Буде дуже жорсткий двобій": Маляр розповіла про складну ситуацію на фронтіВідео

22:58

Мені нема чого соромитися: Соломко загнобили в мережі, але запроданка відповіла кожному

22:42

Йдуть щоб повернутися: які знаки зодіаку дружать зі своїми колишніми

Реклама
22:20

Після вступу до НАТО наших воїнів кидатимуть у найгарячіші точки світу - КочетковВідео

21:28

Операція йде за планом: Залужний показав відео з передових підрозділів ЗСУВідео

21:13

Хитра оптична ілюзія: тільки інтелектуали знайдуть панду в натовпі людей

21:07

Ургант поділився рідкісним фото молодшої дочки

20:21

Загороджувальні загони РФ розстрілюють у спину: полонений окупант про "м'ясні штурми"

20:19

"Наше плем'я стало більше": Джамала заінтригувала вагітним фото

20:07

"Створюємо загін безсмертних": Буданов жорстко потролив вкиди РФ про його смертьВідео

19:21

Війна РФ з Україною може затягнутися надовго: Шольц дав тривожний прогноз

19:20

Якщо мета "СВО" досягнута, отже, ви заберетеся з України?Погляд

19:18

Талантозаміщення: Бузову заплювали за "ріденьку" пародію на гурт Мумій ТрольВідео

19:16

Його подавали тільки елітним гостям: забутий рецепт салату з радянських часівВідео

19:01

Як українською назвати "лінк": Авраменко озвучив милозвучні словаВідео

18:32

ЗСУ штурмом вибивають ворога на півдні, РФ атакує резервами на двох напрямках

18:24

Чи можна садити кріп в липні: порада досвідчених садівників

18:00

Контрнаступ ЗСУ: керівництво РФ відчуває шалений страх та стурбованість - ЮсовВідео

17:34

Удар Лондона по Москві: санкції з РФ не знімуть до виплати Україні компенсації

17:31

Жінка нанесла ополіскувач для рота на волосся і розповіла навіщоВідео

17:24

Віталій Портников. Навіщо Блінкен полетів в Китай?Відеоблоги

17:04

"Скільки років цьому ідіоту?": Кіркоров зганьбився на людяхВідео

16:51

"Єдину запросили": Волочкова виступила з Пугачовою, але зганьбиласяВідео

Реклама
16:40

Таємна війна за лінією фронту: ЗСУ проводять диверсії в тилу армії РФ – Bild

16:23

"Вимикач "або" вмикач " - Авраменко розповів, як насправді правильно говоритиВідео

16:12

Цей трюк підкорив сотні господинь: як приготувати фантастичну молоду картоплюВідео

16:08

Пєсков видав в ефірі брехню щодо того, чому ООН не пустили на Херсонщину

15:57

Підірвана техніка РФ і полонені росіяни: Залужний показав бої за П'ятихаткиВідео

15:42

Три знаки зодіаку, які не збережуть ваші секрети: їм не варто довірятиВідео

15:29

Відомий промоутер невисоко оцінив шанси Ф'юрі в бою проти Усика

15:03

Лепс позбувся грошей після того, як пообіцяв платити окупантам за підбиті танкиВідео

14:57

США не визнають Тайвань, у КНР раді діалогу: підсумки зустрічі Блінкена і СіВідео

14:55

Японці допоможуть Україні з відновленням постраждалих територій - Кубраков

Новини України
Новини КиєваНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини Харкова
Персони
Олег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новини
Лайфхаки
Сад та городУсе про салоПрибиранняПранняКімнатні рослини
Мода та краса
Мода 2023Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Гороскоп
Астролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тиждень
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиПогода веснаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти