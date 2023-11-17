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У Хмельницькій області вночі лунали вибухи: що відомо

Анна Ярославська
17 листопада 2023, 06:43
Поки що інформації про постраждалих або пошкодження інфраструктури немає.
У Хмельницькій області вночі лунали вибухи: що відомо
РФ атакувала дронами Хмельницьку область / Колаж: Главред, фото: ДСНС , defence-ua.com

У ніч на 17 листопада в Хмельницької області прогриміли вибухи - регіон атакували ворожі безпілотники. Місцева влада повідомила про роботу ППО.

"Хмельницький район. Чути вибухи. Працюють сили ППО", - написав перший заступник керівника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін у Facebook.

Пізніше він повідомив, що "станом на цей час повідомлень про постраждалих або пошкодження інфраструктури немає".

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Відмітимо, вночі 17 листопада повітряні сили попереджали про три групи "Шахедів", запущених росіянами по областях України. Зокрема, перша група дронів була зафіксована в Хмельницькій області, курс на північ/північно-західний (ймовірно, Старокостянтинів). Друга група: у Дніпропетровській області, курсом на захід (Кривий Ріг/Кропивницький). Третя група: у Дніпропетровській області (між Дніпром і Павлоградом) курсом на північ.

Як повідомляв Гдавред, російські загарбники вранці в четвер, 16 листопада, атакували Хмельницьку область. Протиповітряна оборона збила всі ворожі цілі, але внаслідок падіння уламків є пошкодження. Також одна людина отримала поранення. Зокрема, уламки впали на вантажний автомобіль, постраждав водій.

У ніч на 25 жовтня Росія вдарила дронами по території Хмельницької АЕС. Вибухом було пошкоджено вікна в адміністративно-побутовому та лабораторно-побутовому корпусах. Через це Славута і Нетішин залишилися без світла. Також тимчасово знеструмлені були споживачі в Кіровоградській, Чернігівській та Київській областях.

Для удару окупанти застосували 11 ударних БПЛА типу "Shahed-136/131". Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено всі ворожі БПЛА.

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