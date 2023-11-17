У Хмельницькій області вночі лунали вибухи: що відомо

Поки що інформації про постраждалих або пошкодження інфраструктури немає.

https://glavred.net/ukraine/v-hmelnickoy-oblasti-nochyu-razdavalis-vzryvy-chto-izvestno-10517560.html Посилання скопійоване

РФ атакувала дронами Хмельницьку область / Колаж: Главред, фото: ДСНС , defence-ua.com

У ніч на 17 листопада в Хмельницької області прогриміли вибухи - регіон атакували ворожі безпілотники. Місцева влада повідомила про роботу ППО.

"Хмельницький район. Чути вибухи. Працюють сили ППО", - написав перший заступник керівника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін у Facebook.

Пізніше він повідомив, що "станом на цей час повідомлень про постраждалих або пошкодження інфраструктури немає".

відео дня

Відмітимо, вночі 17 листопада повітряні сили попереджали про три групи "Шахедів", запущених росіянами по областях України. Зокрема, перша група дронів була зафіксована в Хмельницькій області, курс на північ/північно-західний (ймовірно, Старокостянтинів). Друга група: у Дніпропетровській області, курсом на захід (Кривий Ріг/Кропивницький). Третя група: у Дніпропетровській області (між Дніпром і Павлоградом) курсом на північ.

Як повідомляв Гдавред, російські загарбники вранці в четвер, 16 листопада, атакували Хмельницьку область. Протиповітряна оборона збила всі ворожі цілі, але внаслідок падіння уламків є пошкодження. Також одна людина отримала поранення. Зокрема, уламки впали на вантажний автомобіль, постраждав водій.

У ніч на 25 жовтня Росія вдарила дронами по території Хмельницької АЕС. Вибухом було пошкоджено вікна в адміністративно-побутовому та лабораторно-побутовому корпусах. Через це Славута і Нетішин залишилися без світла. Також тимчасово знеструмлені були споживачі в Кіровоградській, Чернігівській та Київській областях.

Для удару окупанти застосували 11 ударних БПЛА типу "Shahed-136/131". Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено всі ворожі БПЛА.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.