На заході України збивати дрони важче: у Повітряних силах повідомили причину

У Повітряних силах повідомили, що у західних областях важче збивати ударні безпілотники росіян через особливості ландшафту.

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У Повітряних силах повідомили, чому на заході України важче збивати дрони / Колаж Главред, фото: карта повітряних тривог, Командування Повітряних Сил ЗСУ, Сергій Наєв/Facebook

За словами речника Повітряних сил Збройних сил України Юрія Ігната, в західних регіонах, де переважають ліси і пагорби, ускладнюється візуальна видимість ворожих цілей. Мобільні групи можуть чути проліт "Шахеда", але для знищення дронуйого також потрібно бачити. Про це він заявив в ефірі телемарафону.

"У західних областях більш гірська місцевість, сотні метрів над рівнем моря, пагорби, ліси. Починаючи з Хмельницької та Тернопільської області місцевість є горбистою. Ці пагорби ускладнюють збиття "Шахедів", – сказав Юрій Ігнат.

Він також звернув увагу на те, що обмежена видимість скорочує проміжок часу, доступний для захисників для збиття дрону, збільшуючи тим самим ймовірність того, що дрон досягне своєї цілі.

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Ігнат зазначив, що ворог обстрілює територію Україні різними типами озброєння фактично щоночі.

"Ось і цієї ночі росіяни атакували Україну шістьма ударними БПЛА типу Shahed, а також двома ракетами — Х-59 та Х-31. П’ять "шахедів" наші засоби протиповітряної оборони збили. Також збито ракету Х-59. Щодо ракети Х-31, то те, що вона не була збита, не означає, що вона досягла своєї цілі. Є й інші засоби протидії. І вони спрацьовували й раніше, в тому числі й по цьому типу ракет. Взагалі, Х-31 — ціль досить складна, це надзвук, швидкість польоту понад 3000 кілометрів за годину, як "Онікс", і для збиття такої цілі потрібні Patriot", - вказує речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

Удари росіян по території України

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські війська нанесли сильний удар по тепловій електростанції (ТЕС). Внаслідок цього нападу серйозно пошкоджено технічне обладнання підприємства, повідомили в компанії ДТЕК. Зазначено, що, на щастя, інцидент обійшовся без постраждалих.

Також, в ОК "Південь" повідомили, що Російська Федерація готується атакувати критичну інфраструктуру України, зокрема енергетичні об'єкти, з настання холодів.

8 листопада, російські окупанти обстріляли Одеську область. Внаслідок атаки пошкодження зазнало іноземне цивільне судно, одна людина загинула, ще 4 отримали поранення.

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