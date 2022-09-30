У Херсоні ударом ЗСУ знищено заступника гауляйтера з ФСБ

Олексій Катеринічев був призначений окупантами близько місяця тому "першим заступником голови військово-цивільної адміністрації".
У Херсоні, захопленому російськими окупантами, в результаті удару Збройних сил України знищено "першого заступника голови" окупаційної ВЦА з питань безпеки Олексія Катеринічева.
Як повідомляють росСМИ, Катеринічев був призначений окупантами близько місяця тому "першим заступником голови військово-цивільної адміністрації" з безпеки.
Відзначається, що офіцер-рашист був ліквідований в результаті обстрілу.
Згідно з офіційною інформацією, останнім часом Катеринічев проходив службу на різних посадах у ФСБ.
Як уточнюють його товариші по службі, Катеринічев також брав участь у каральних операціях РФ на Північному Кавказі.
Раніше повідомлялося, що в центрі Херсона, захопленого російськими окупантами, в п'ятницю вдень, 16 вересня, прогриміли потужні вибухи.
У момент удару по адміністрації Херсонської області, там приходила нарада" глав " адміністрацій і округів.
У Луганську, захопленому російськими окупантами, прогримів вибух у будівлі "генеральної прокуратури" терористичної "ЛНР".
В результаті вибуху загинув "генпрокурор" "ЛНР" Сергій Горенко.
Читайте ще:
- В окупованому Бердянську вибухи: партизани підірвали штаб колаборантів
- У Бердянську підірвали автомобіль місцевого гауляйтера, почалася стрілянина
- Потужний вибух у Бердянську: у лікарні помер місцевий гауляйтер-ЗМІ