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У Херсоні ударом ЗСУ знищено заступника гауляйтера з ФСБ

30 вересня 2022, 10:19

Олексій Катеринічев був призначений окупантами близько місяця тому "першим заступником голови військово-цивільної адміністрації".

Катериничев
Олексій Катеринічев знищений в Херсоні / УНІАН/csoor. organizations.mchs.gov. ru

У Херсоні, захопленому російськими окупантами, в результаті удару Збройних сил України знищено "першого заступника голови" окупаційної ВЦА з питань безпеки Олексія Катеринічева.

Як повідомляють росСМИ, Катеринічев був призначений окупантами близько місяця тому "першим заступником голови військово-цивільної адміністрації" з безпеки.

Відзначається, що офіцер-рашист був ліквідований в результаті обстрілу.

Згідно з офіційною інформацією, останнім часом Катеринічев проходив службу на різних посадах у ФСБ.

Як уточнюють його товариші по службі, Катеринічев також брав участь у каральних операціях РФ на Північному Кавказі.

Раніше повідомлялося, що в центрі Херсона, захопленого російськими окупантами, в п'ятницю вдень, 16 вересня, прогриміли потужні вибухи.

У момент удару по адміністрації Херсонської області, там приходила нарада" глав " адміністрацій і округів.

У Луганську, захопленому російськими окупантами, прогримів вибух у будівлі "генеральної прокуратури" терористичної "ЛНР".

В результаті вибуху загинув "генпрокурор" "ЛНР" Сергій Горенко.

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