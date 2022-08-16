У Херсоні пенсіонери відправили виплату від окупантів на потреби ЗСУ

ВСУ / скріншот, УНІАН

У тимчасово окупованому Херсоні подружжя пенсіонерів отримали пенсію від російської "влади" і переказали всі кошти на підтримку Збройних сил України.

Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський на своїй сторінці в Facebook зазначив, що дізнався про цих пенсіонерів від місцевої журналістки.

За її словами, листоноша сам приніс пенсіонерам гроші, хоча подружжя нікуди з цього приводу не зверталися і своїх даних ніде не поширювали. За два місяці на двох вони отримали 40 тисяч рублів.

Попри складнощі, пенсіонери змогли обміняти рублі на гривню і покласти гроші на свій банківський рахунок, а потім відправити кошти на підтримку ЗСУ.

"Знаєте, завдяки таким людям, Херсон і є місто-герой. На таких патріотах тримається Херсон. Після деокупації імена цих сміливих і відданих своїй державі людей ми обов'язково назвемо!",- упевнений Соболевський.

Раніше ми повідомляли, що в анексованому Росією Криму українські партизани передали в лікарню російським окупантам пиріжки, в яких була щуряча отрута. В результаті вісім путінських солдатів загинули, 18 - в реанімації.

Також повідомлялося, що в Бородянці Київської області місцевий дідусь "пригостив" кадирівців отруєною бринзою. Як розповів пенсіонер, він приготував частування для загарбників на щурячій отруті.

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