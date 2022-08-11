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Вибухи на аеродромі Білорусі: у ЗСУ натякнули на роботу партизанів

11 серпня 2022, 15:11

Вночі на території аеродрому "Зябровка" у Білорусі горіла російська військова техніка.

Вибухи на аеродромі Білорусі: у ЗСУ натякнули на роботу партизанів
Вибухи на аеродромі "Зябровка" могли влаштувати партизани / Колаж сайт президента, Міноборони Білорусі

У ЗСУ натякнули на те, що вибухи на військовому аеродромі "Зябровка" у Білорусі могли статися завдяки партизанам. Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат, повідомляє Студія Белсат.

Він додав, що українські військові покладаються на партизанський рух у Білорусі.

"Ми знаємо, що вони дуже добрі, розумні і кмітливі люди, які вже дуже добре допомагають нашій державі, Збройним силам України", – сказав Ігнат.

Вибухи на аеродромі в Білорусі

Нагадаємо, сьогодні вночі у Білорусі на території військового аеродрому "Зябровка" загорілась військова техніка. Відомо, що цей аеродром ворог використовував для ракетних ударів по Україні.

Згодом радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на вибухи в Білорусі та заявив, що там починається "епідемія технічних аварій" на аеродромах. Він також заявив про наявність схожої "епідемії" у Криму. Подоляк закликав російських окупантів розцінювати це як "застереження згори", а також забути про Україну та тікати.

Вибухи на аеродромі в Криму

Раніше повідомлялося, що у вівторок, 9 серпня, прогриміли потужні вибухи у Новофедорівці під Євпаторією в захопленому Росією Криму. Вибухи сталися на аеродромі, з якого злітають військові літаки окупантів, які атакують ракетами мирні міста України.

Пізніше стало відомо, що по військовому аеродрому в Новофедорівці було завдано удару українською зброєю. Американські журналісти наводять свідчення високопоставленого українського військового, який знайомий з ситуацією.

При цьому у Міноборони України з гумором відреагували на потужні вибухи в Криму. У відомстві нагадали окупантам про правила пожежної безпеки та заборону куріння в невстановлених місцях.

Пізніше у ЗСУ розповіли, що на військовому аеродромі в Сакському районі в Криму, де пролунали вибухи, розміщувалася військова техніка і боєприпаси окупантів.

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