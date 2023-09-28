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Ракетний удар по Миколаєву: окупанти влучили в об'єкт інфраструктури

Анна Ярославська
28 вересня 2023, 10:24 оновлено 28 вересня, 10:28
В результаті атаки обійшлося без постраждалих.
Ракетний удар
РФ завдала ракетного удару по Миколаєву / Колаж: Главред, фото: скріншот

Увечері в середу, 27 вересня, російські окупаційні війська вдарили ракетою по Миколаєву. Ворог атакував об'єкт інфраструктури. Про це повідомив глава Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Увечері, 27 вересня, близько 21:44 місто Миколаїв отримало ракетний удар", - написав Кім у своєму Telegram-каналі.

Як додав глава ОВА, влучання сталося в об'єкт інфраструктури на околицях міста.

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"В результаті чого сталося загоряння сухої трави, яке було оперативно ліквідовано. Постраждалих немає", - додав Кім.

Мер Миколаєва Олександр Сенкевич також підтвердив ракетний удар по Миколаєву.

Зазначимо, в ніч на четвер, 28 вересня, російські війська влаштували чергову масовану атаку по Україні, застосувавши, кілька десятків дронів-камікадзе. Повітряна атака звучала одразу в декількох регіонах України, розташованих в більшій частині на півдні та в центрі країни.

Прессекретар Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла, що українські сили протиповітряної оборони впродовж ночі знищили понад 30 ударних безпілотників ворога.

Як повідомляв Главред, 25 вересня РФ вдарила по Україні "Шахедами", "Оніксами" і "Калібрами". У регіонах повідомляли про роботу систем протиповітряної оборони по цілях противника. Потужні вибухи прогриміли в Одесі та Кривому Розі.

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війна в Україні новини Миколаєва війна Росії та України ракетний удар
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