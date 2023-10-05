У Херсоні лунають вибухи, окупанти зранку обстрілюють місто: загинули дві людини

Влада просить жителів міста не перебувати на відкритому просторі.

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Херсонців закликали пройти в укриття / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Вранці в четвер, 5 жовтня, у Херсоні гримлять вибухи. Російські окупанти знову обстрілюють місто. Про це заявив голова Херсонської ГВА Роман Мрочко.

"У Херсоні лунають вибухи! Ворог з лівого берега знову обстрілює місто!" - написав він у Telegram.

Він звернувся до жителів з проханням не перебувати на відкритому просторі.

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"Намагайтеся без особливої необхідності не виходити на вулицю!" - додав Мрочко.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак підтвердив, що російська окупаційна армія обстріляла Херсон. За попередніми даними, загинули 2 людини. Серед них комунальник, який обрізав дерева.

Тим часом у Херсонській ОВА повідомили, що російська армія вночі також атакувала Херсонщину.

"Опівночі під вогнем виявилося Інженерне. Внаслідок влучань пошкоджені господарські будівлі. Близько 7:30 з півдесятка прильотів зафіксовані по Золотій Балці. Руйнувань зазнали нежитлові та допоміжні споруди. Водночас окупанти вдарили і по Кізомісу, знищено будинок. На щастя, через ці обстріли постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Главред, російські окупанти вранці в понеділок, 2 жовтня, вчинили черговий обстріл Херсона. В результаті удару з артилерії поранення отримали чотири людини - двоє цивільних і двоє працівників патрульної поліції.

Раньше окупанти скинули авіабомби на дитсадок та житлові будинки Херсона. Є постраждалі та руйнування.

РФ обстріляла лікарню в центрі Херсона. Загинув молодий лікар, який всього кілька днів тому приступив до своїх обов'язків. Поранена медсестра. Пошкоджено будівлю лікарні, автотранспорт.

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