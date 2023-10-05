У Херсоні лунають вибухи, окупанти зранку обстрілюють місто: загинули дві людини

Вранці в четвер, 5 жовтня, у Херсоні гримлять вибухи. Російські окупанти знову обстрілюють місто. Про це заявив голова Херсонської ГВА Роман Мрочко.
"У Херсоні лунають вибухи! Ворог з лівого берега знову обстрілює місто!" - написав він у Telegram.
Він звернувся до жителів з проханням не перебувати на відкритому просторі.
"Намагайтеся без особливої необхідності не виходити на вулицю!" - додав Мрочко.
Глава Офісу президента Андрій Єрмак підтвердив, що російська окупаційна армія обстріляла Херсон. За попередніми даними, загинули 2 людини. Серед них комунальник, який обрізав дерева.
Тим часом у Херсонській ОВА повідомили, що російська армія вночі також атакувала Херсонщину.
"Опівночі під вогнем виявилося Інженерне. Внаслідок влучань пошкоджені господарські будівлі. Близько 7:30 з півдесятка прильотів зафіксовані по Золотій Балці. Руйнувань зазнали нежитлові та допоміжні споруди. Водночас окупанти вдарили і по Кізомісу, знищено будинок. На щастя, через ці обстріли постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв Главред, російські окупанти вранці в понеділок, 2 жовтня, вчинили черговий обстріл Херсона. В результаті удару з артилерії поранення отримали чотири людини - двоє цивільних і двоє працівників патрульної поліції.
Раньше окупанти скинули авіабомби на дитсадок та житлові будинки Херсона. Є постраждалі та руйнування.
РФ обстріляла лікарню в центрі Херсона. Загинув молодий лікар, який всього кілька днів тому приступив до своїх обов'язків. Поранена медсестра. Пошкоджено будівлю лікарні, автотранспорт.
Інші новини:
- Росіяни вдарили по житлових кварталах в Херсоні: є загиблі та поранені
- У матері - осколкові поранення, постраждали 2 дітей: РФ обстріляла будинок у Херсоні
- У Херсоні приліт під час атаки окупантів: постраждалі в критичному стані