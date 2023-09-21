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Знищені офіцери РФ: штаб ворога в Мелітополі обезголовлений ракетним ударом ЗСУ

Олексій Тесля
21 вересня 2023, 16:50 оновлено 21 вересня, 16:58
Сили оборони вдарили по секретній базі окупантів у тимчасово окупованому Мелітополі.
Мелітополь
Наслідки удару по окупантах у Мелітополі / Колаж: Главред, Фото: УНІАН , interfax.com.ua

Внаслідок ракетного удару СБУ та ЗСУ по секретній базі ворога в окупованому Мелітополі (Запорізька обл.) поранено командувача 58-ю армією РФ.

Також поранений начальник штабу 58-ї армії окупантів, при цьому близько десятка офіцерів РФ загинуло, повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в СБУ.

Зазначається, що днями СБУ та ЗСУ вдарили по секретній базі окупантів у тимчасово окупованому Мелітополі.

відео дня

"Спочатку Служба безпеки виявила, що окупанти організували свій штаб на місцевому моторному заводі. Інформацію передали військовим, а потім разом з ними відпрацювали по цілі", - розповів співрозмовник агентства.

Він повідомив: "І результаті ракетного удару був поранений командувач 58-ю армією РФ, яка воює на запорізькому напрямку, а також їх начальник штабу".

Джерело додало, що, крім керівництва, постраждали ще кілька десятків ворожих офіцерів. "Близько десяти з них вже точно вирушили на "концерт до Кобзона", - сказав він.

Мелітополь
Наслідки удару по окупантах у Мелітополі / interfax.com.ua

Раніше ЗСУ підтвердили успішний удар по штабу російських окупантів у Мелітополі 19 вересня. До цього в мережі з'явилися перші кадри "бавовни", зняті поблизу місця дислокації росіян.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в рамках поточного контрнаступу ЗСУ можуть не дійти до окупованого Мелітополя і зупиняться в декількох кілометрах від міста. Можливо, армії не вдасться перерізати "сухопутний коридор" окупантів Росії цього року через складну ворожу "оборонну" систему.

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