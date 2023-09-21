Знищені офіцери РФ: штаб ворога в Мелітополі обезголовлений ракетним ударом ЗСУ

Внаслідок ракетного удару СБУ та ЗСУ по секретній базі ворога в окупованому Мелітополі (Запорізька обл.) поранено командувача 58-ю армією РФ.
Також поранений начальник штабу 58-ї армії окупантів, при цьому близько десятка офіцерів РФ загинуло, повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в СБУ.
Зазначається, що днями СБУ та ЗСУ вдарили по секретній базі окупантів у тимчасово окупованому Мелітополі.
"Спочатку Служба безпеки виявила, що окупанти організували свій штаб на місцевому моторному заводі. Інформацію передали військовим, а потім разом з ними відпрацювали по цілі", - розповів співрозмовник агентства.
Він повідомив: "І результаті ракетного удару був поранений командувач 58-ю армією РФ, яка воює на запорізькому напрямку, а також їх начальник штабу".
Джерело додало, що, крім керівництва, постраждали ще кілька десятків ворожих офіцерів. "Близько десяти з них вже точно вирушили на "концерт до Кобзона", - сказав він.
Раніше ЗСУ підтвердили успішний удар по штабу російських окупантів у Мелітополі 19 вересня. До цього в мережі з'явилися перші кадри "бавовни", зняті поблизу місця дислокації росіян.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в рамках поточного контрнаступу ЗСУ можуть не дійти до окупованого Мелітополя і зупиняться в декількох кілометрах від міста. Можливо, армії не вдасться перерізати "сухопутний коридор" окупантів Росії цього року через складну ворожу "оборонну" систему.
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