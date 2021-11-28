УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

У Харкові в метро помер відомий український диктор радіо і телебачення

28 листопада 2021, 18:53

Співробітники метрополітену викликали швидку допомогу, але лікарі тільки констатували смерть.

свічка
Помер Юрій Вірченко / pixabay

28 листопада помер відомий український диктор Харківського обласного радіо і телебачення Юрій Вірченко.Трагедія трапилася прямо в метро на станції Київська.

Як повідомляє місцеве видання Місто X, попередньо, причиною смерті 71-річного чоловіка став серцевий напад.

Співробітники метрополітену викликали швидку допомогу, але лікарі тільки констатували смерть.

Варто відзначити, що з дня відкриття метрополітену в Харкові і аж до 2016 року всі назви станцій звучали голосом Вірченка.

У листопаді 2020 року в День радіо і телебачення, була організована зустріч колишніх представників професії, на яку також покликали Юрія Вірченка.

Реклама

Він згадав, як вперше почув свій голос по радіо і тоді йому він не сподобався.

"Цього хлопця я б на роботу не взяв. До такої міри мені не сподобався мій голос", - розповів Юрій.

Він зрозумів, що своїм голосом необхідно займатися. Кожен день по 20-30 хвилин Юрій сідав за фортепіано і починав розробляти голос, читаючи гекзаметри (будь-які вірші, що складаються з шести стоп).

читайте такожПомерла екс-міністр освіти Мандзій

Вірченко також зазначив, що почав працювати на радіо з 1971 року. У підсумку він пропрацював там 38 років, з них 28 - диктором. Це було його першим і останнім місцем роботи.

Він також провів сотні телевізійних програм, оскільки в той час, на місцевому телебаченні не було чоловіка-диктора.

false

Читайте також:

viber
новини Харкова
Зараз ви переглядаєте новину «У Харкові в метро помер відомий український диктор радіо і телебачення». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Найгарніший новорічний манікюр 2022 френч, який підкорить ваше серцеНайгарніший новорічний манікюр 2022 френч, який підкорить ваше серце Гороскоп на 2022 рік для жінок: багатий обранець, фінансова удача або міцний шлюбГороскоп на 2022 рік для жінок: багатий обранець, фінансова удача або міцний шлюб Таро прогноз на грудень 2021: яке майбутнє карти пророкують ЛевамТаро прогноз на грудень 2021: яке майбутнє карти пророкують Левам Україну атакує потужний атмосферний фронт: синоптик дав крижаний прогнозУкраїну атакує потужний атмосферний фронт: синоптик дав крижаний прогноз У світі миттєво впали ціни на нафтуУ світі миттєво впали ціни на нафту
20:20

Українцям загрожує відключення мобільних: хто ризикує потрапити до "чорного списку"

20:11

Викиньте їх прямо зараз: названо три речі, які приносять в будинок бідність

19:55

У Кличка назвали умову роботи громадського транспорту взимкуВідео

19:38

У Полтавській області мати народила і викинула немовля помирати у відро з помиямиВідео

19:37

По COVID-штаму Омікрон вдарять вакциною Pfizer: в ЄС розкрили планиВідео

Реклама
19:21

Масово розпилюють отруту: у Дніпрі вулиці усипані трупами кажанівВідео

19:20

Зеленський ще не пішов ва-банк, але ставка вже близька до показника "все або нічого"Погляд

19:12

Німеччина закликала США відмовитися від санкцій проти Північного потоку-2 - ЗМІ

18:53

У Харкові в метро помер відомий український диктор радіо і телебаченняВідео

18:51

Бутусов зашкварився дивним відео з "обстрілом" Донбасу і нарвався на кримінальну справуВідео

18:44

Відома українська тенісистка вразила оголеним тілом в Дубаї

18:23

У МОЗ пояснили, як постковідний синдром впливає на психікуВідео

18:14

Найсмачніший і ефектний салат на Новий рік 2022: готувати всього 15 хвилинВідео

17:48

Завалить снігом, налетить штормовий вітер: українців попередили про небезпекуВідео

17:40

Гороскоп на завтра 29 листопада 2021: Левам - небезпечні спокуси, Скорпіонам - непередбачені витратиВідео

17:06

Лікар назвала підступну небезпеку мигдалюВідео

16:45

Сто років самотності, пісень і танців: рецензія на мультфільм "Енканто: світ магії"Відео

16:38

У Полтаві пікап на швидкості збив дитину на дорозі: момент ДТП потрапив на відеоВідео

16:30

Прикмети на 29 листопада: що не можна робити в Матвіїв день і як не потрапити в бідуВідео

16:27

Замість 30 днів очікування та папірців: з 1 грудня українці зможуть змінити прописку онлайнВідео

Реклама
16:15

Комаровський розповів, як не можна зберігати продукти в холодильнику і морозилціВідео

15:57

Нові ціни на грудень: українцям назвали максимальні тарифи на газВідео

15:52

Від удару відірвало руку: на Черкащині сталася страшна ДТПВідео

15:29

"Будемо бити у відповідь": Кулеба назвав умову атаки ЗСУ Bayraktar на ДонбасіВідео

15:26

Медики розповіли, хто найбільш вразливий перед омікрон-штамом COVID-19Відео

15:08

Гороскоп на грудень 2021: на Стрільців чекає великий переїзд і фінансова паузаВідео

14:49

"Доміно" з перевернутих авто: у Кривому Розі Халк влаштував погром на стоянці

14:47

У Вінницькій області трапилася екологічна катастрофа: загинули понад 100 лебедів - ЗМІ

14:12

"Займіться розвитком": Ксенія Мішина дала відсіч хейтерам після критики за відверті фото

13:58

Фонтан з нечистот в 30 метрів: у Херсоні сталася масштабна аваріяФотоВідео

13:47

Як виглядає COVID-штам Омікрон: з'явилося перше фотоВідео

13:44

Кулеба відверто розповів, що зв'язує Україну по руках і ногах на шляху до ЄС і НАТОВідео

13:13

Новий штам коронавірусу Омікрон крокує Європою: у ЄС оприлюднили рекомендаціїВідео

13:07

Вдарить мороз і налетить снігопад: погода на грудень в УкраїніВідео

12:31

Населення України "тане" шаленими темпами: в ООН назвали приголомшливу цифруВідео

12:30

На дорогах буде небезпечно: синоптики попередили про негоду в УкраїніВідео

12:26

Новий рік 2022: у Києві встановлять унікальну головну ялинку країни за 27 мільйонів гривеньВідео

11:42

У Харкові кондуктор накинувся на пасажирів та обматюкав їх

11:40

Названо причину смерті Олександра ГрадськогоВідео

11:37

Тріумф, визнання та великі гроші: Таро прогноз для Скорпіонів на грудень 2021Відео

Реклама
11:30

Лікар, яка передбачила появу нового COVID-штаму Омікрон, розкрила його унікальні симптомиВідео

11:19

Під Києвом педофіл зґвалтував 8-річну дівчинку на очах у маленького братаВідео

10:24

Заброньовані Україною таблетки проти COVID-19 виявилися менш ефективними, ніж вважалосяВідео

10:13

В Україні злетіли ціни на курятину: перед святами філе стане "золотим"Відео

09:30

"Слабкий імунітет": у ВООЗ назвали можливу причину появи штаму коронавірусу ОмікронВідео

09:11

Як стримати російську агресію: у МЗС України назвали три елементи стратегіїВідео

09:01

Ханука 2021: коли відзначають, традиції і заборони дня, привітання зі святом

08:43

Гороскоп на сьогодні 28 листопада 2021: Дівам – плітки, Стрільцям – збитки, Водоліям - сваркиВідео

08:30

На українців чекає дощова неділя: прогноз погоди на 28 листопадаВідео

08:17

Кількість смертей від COVID-19 в Україні перевалила за 85 тисячВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти